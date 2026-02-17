Do Česka se po letech vrátí rozvoz jídla Uber Eats. Wolt a Foodora dostanou konkurenci

Do České republiky se po několika letech vrátí služba Uber Eats zaměřená na rozvoz jídla skrze mobilní aplikaci. Ta už u nás v rámci Prahy začala fungovat v roce 2018, ale v červnu roku 2020 ukončila provoz.
Návrat Uber Eats do Česka je součástí větší expanze v rámci Evropy. Služba se rozjede také v Dánsku, Norsku, Finsku, Rakousku, Řecku a Rumunsku.
Uber zatím neuvedl, kdy přesně u nás službu Eats spustí, stane se tak někdy letos. Nespecifikoval ani města. “Spuštění služby Uber Eats v Česku je součástí největší expanze v historii společnosti v rámci jednoho roku, kdy bude v roce 2026 otevřeno sedm trhů. Navazuje to tak na nejsilnější rok růstu Uberu v Evropě v roce 2025.
Uber Eats vytvoří konkurenci pro služby jako Foodora nebo Wolt. Celosvětově působí v 10 tisících městech a dle svých údajů spolupracuje s více než milionem restaurací.
“V Česku budou moci uživatelé procházet nabídky restaurací a obchodů ve svém okolí, zadávat objednávky a sledovat doručení v reálném čase od převzetí až po doručení,” uvedl Uber v oznámení.
“Restauratéři od rodinných podniků až po maloobchodní řetězce získají přístup k rozsáhlé uživatelské základně a doručovací síti Uberu a mohou rozšířit svůj dosah nad rámec svých kamenných provozoven. Platforma poskytuje partnerským obchodníkům nástroje od datové analytiky až po marketingovou podporu, které pomáhají optimalizovat provoz a dále zlepšovat kvalitu služeb. Obchodníci mohou oslovit nové segmenty zákazníků a zvyšovat své příjmy online i offline,” doplnila firma.