Do Rady Českého rozhlasu poslanci zvolili influencera Jakuba Jíru

Moderátor a tvůrce internetových pořadů Jakub Jíra získal šestiletý mandát v Radě Českého rozhlasu. Poslanecká sněmovna ho v úterý 20. října zvolila ve druhém kole tajného hlasování, ve kterém se utkal s bývalým předsedou rady Miroslavem Dittrichem.
Jíru podpořilo 85 poslanců, Dittrich získal 69 hlasů. Ke zvolení bylo potřeba nejméně 79 hlasů.
Jíra moderoval například v televizích Óčko a Prima Cool. Natáčel také podcast Mezi dvěma světy s předsedou sněmovny a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomiem Okamurou, se kterým ho pojí dlouholeté přátelství. Při jarní kandidatuře do Rady České televize odmítl, že by tento vztah ovlivňoval jeho rozhodování. Do užšího výběru tehdy nepostoupil. Jeho profesní minulost a postoje jsme popsali v přehledu kandidátů do rozhlasové rady.
Poslanci původně vybírali dva radní z pěti uchazečů. Už v prvním kole 14. října obhájil mandát Ondřej Matouš se 137 hlasy. Jíra tehdy dostal 78 hlasů a Dittrich 59, zatímco ke zvolení bylo nutných 81. Dvě místa se uvolnila po zářijovém skončení mandátů Matouše a historika Jaroslava Šebka, který znovu nekandidoval.
Rada Českého rozhlasu má devět členů, šest volí sněmovna a tři Senát. Kontroluje činnost veřejnoprávního rozhlasu, schvaluje jeho rozpočet a jmenuje či odvolává generálního ředitele.