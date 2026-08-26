Dog & Cat TV bude od září u Vodafone TV a SledováníTV

Tematická stanice Dog & Cat TV zahájí v Česku vysílání v úterý 1. září. Vodafone TV ji zařadí do základního tarifu na programovou pozici 136. U SledováníTV bude součástí balíčku M na pozici 30.
Ve slovenské nabídce SledováníTV se stanice objeví na pozici 31. Na Slovensku už od poloviny června vysílá prostřednictvím Orange TV, která ji měla do konce srpna exkluzivně.
Jak jsme informovali v červnu, program se zaměřuje na psy, kočky a jejich chovatele. Nabízí reportáže, odborné rady pro výchovu a výcvik domácích mazlíčků, dokumentární příběhy a zábavu. Vysílání bude plně lokalizované do češtiny.
Dog & Cat TV provozuje francouzská skupina SECOM Group. Česko je jejím čtvrtým evropským trhem po Francii, Nizozemsku a Slovensku. V domovské Francii se podle provozovatele „těší silné publicitě a rostoucí sledovanosti“.