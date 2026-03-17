Dokumentární stanice JOJ Svět je nově na Skylinku a FreeSatu

Satelitní platformy Skylink a FreeSat, které v Česku a na Slovensku provozuje skupina Canal+, zařadily od pondělí 17. března do své nabídky dokumentární stanici JOJ Svět. Kanál slovenské mediální skupiny JOJ Group vysílající v češtině je tak dostupný u dalšího velkého televizního operátora na tuzemském trhu.
Diváci Skylinku a FreeSatu mohou JOJ Svět sledovat od balíčku Mini prostřednictvím satelitního příjmu z pozice Astra 23,5°E i v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají zákazníci obou platforem v ceně svého předplatného. Ve FastScanu je program umístěn na pozici 69.
Program JOJ Svět vstoupil na český trh 1. prosince 2025 jako česká verze slovenského dokumentárního kanálu JOJ Svet, který na Slovensku vysílá už přes dva roky. Satelitní licenci pro šíření v Česku drží Československá filmová společnost, která spadá pod JOJ Group. Program se zaměřuje na dokumentární tvorbu pokrývající témata od přírody a historie přes politiku a společenské vědy až po astronomii.
V březnovém programu nabízí JOJ Svět mimo jiné dokumentární sérii Hitler: Osudová přitažlivost Německa, která se věnuje období po první světové válce, a dvoudílné sobotní bloky ze série Rockové legendy. Mezi chystané tituly patří čtyřdílná série Příběhy dvou sester, která prostřednictvím paralelních osudů přibližuje dvojice známých žen – Anne Frankovou a Evu Schlossovou, Amelii Earhartovou a její sestru Muriel, Jackie Kennedyovou a Lee Radziwillovou nebo britské princezny Alžbětu II. a Margaret. V nabídce jsou rovněž dokumenty John Fitzgerald Kennedy: Cesta do Bílého domu a Martin Luther King na mušce FBI.
JOJ Svět je třetím kanálem skupiny JOJ Group na českém trhu. Vedle něj zde skupina provozuje filmový program JOJ Cinema a plnoformátovou stanici JOJ Family, která je jako jediná ze stanic skupiny dostupná i v pozemním vysílání DVB-T2.
Technické parametry pro satelitní příjem
|
Program
|
JOJ Svět
|
Pozice ve FastScanu
|
69
|
Satelit
|
Astra 23,5°E
|
Kmitočet
|
11 934 MHz
|
Polarizace
|
vertikální
|
FEC
|
¾
|
Symbolová rychlost
|
29 900 kS/s
|
Norma
|
DVB-S2/8PSK
|
Pilot
|
ON