"Došlo WhatsAppem" nestačí. Andrej Babiš se musí omluvit novinářce

Autor: Hnutí ANO 2011

Krajský soud v Praze pravomocně rozhodl, že se bývalý premiér Andrej Babiš musí omluvit investigativní novinářce Pavle Holcové za nepravdivá tvrzení, která o ní zveřejnil na Facebooku pod titulkem „Došlo WhatsAppem“.





Předseda hnutí ANO umístil v dubnu 2022 na svůj profil fotomontáž z účtu Jsem zděšena. Na obrázku byl k fotografii Pavly Holcové přidán text: „Pokud by se Babiš opovážil kandidovat na prezidenta, tak už je dávno s panem Sorosem domluvené, že na něho týden před volbami zase našijeme nějakou nepravdivou špínu. Posledně to zabralo. Pan Soros byl moc spokojený!“





Už soud prvního stupně nařídil text smazat, protože „kritika žalobkyně rozhodně nemohla vyvolat seriózní diskusi, byla odvetou za kauzu Pandora Papers a byla evidentně šířena s úmyslem poškodit žalobkyni“. Odvolací soud přidal i povinnost omluvy. Pravomocný rozsudek zveřejnil server Investigace.cz, který Holcová vede.

Ačkoliv obrázek nevytvořil ani Andrej Babiš, ani jeho marketingový tým, soud přihlédl ke společenskému vlivu bývalého premiéra. „Je bývalým předsedou vlády, kandidátem na funkci prezidenta republiky, je předsedou významné politické strany, poslancem Parlamentu ČR, vlastníkem řady významných celostátních médií, a tedy osobou veřejně činnou s velkým vlivem na veřejné mínění a tomu odpovídá i významně větší počet sledujících,“ vysvětlil soud.

Teprve před soudem začal Babiš tvrdit, že to byla jenom legrace a nadsázka, na svém profilu ale diskusi ani nenávistné útoky nijak nemoderoval či nemírnil. „Od žalovaného jako zkušeného politika a osoby jinak dlouhodobě veřejně činné lze požadovat určitou míru profesionální péče, pokud jde o obsah a formu příspěvku, které zveřejňuje na svých stránkách. V této souvislosti by si měl být vědom významu novinářské profese pro veřejný život jako jednoho z prvků zaručujících fungování demokratického a právního státu a potřeby zvýšené ochrany novinářů před neoprávněnými zásahy do jejich činnosti,“ napsal také soud.

Andrej Babiš má na facebookovém profilu po dobu jednoho týdne zveřejnit následující text: „Omluva – Omlouvám se paní Pavle Holcové za neoprávněný zásah do jejích osobnostních práv způsobený zveřejněním nepravdivého příspěvku pod titulkem ‚Došlo Whatsappem‘ na internetové stránce www.facebook.com/AndrejBabis ze dne 2. 4. 2022. Ing. Andrej Babiš“.

Expremiér má také Pavle Holcové plně uhradit náklady řízení před soudem.