Dva kultovní kyberpunky budou mít seriály, jeden se točil v Praze. Podívejte se na trailery

Následující měsíce budou velmi zajímavé pro fanoušky tradičního kyberpunku, tedy žánru, kde svět a společnost ovládají vyspělé technologie spojené s korporacemi a mocí (high tech, low life). Na streamovací služby budou vypuštěny seriály ze světa Neuromancera a Blade Runnera. Oba teď dostaly první trailery.
Na službě Amazon Prime Video se 25. listopadu letošního roku představí Blade Runner 2099. Seriál bude mít deset epizod a bude navazovat na dva filmy, původní Blade Runner z roku 1984 a Blade Runner 2049 z roku 2017.
Blade Runner točí hlavně téma o replikantech, člověkem vytvořených lidech, jejich právech, smrtelnosti, vědomí, lidství a podobně. Dílo vychází z povídky Sní android o elektrických ovečkách? (1968) od Philipa K. Dicka. Seriál Blade Runner 2099 zpracuje téma povstání replikantů a stavu, kdy se lidé stanou druhořadými občany dystopického Los Angeles.
V hlavní roli se představí Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold a Lewis Gribben. Nový Blade Runner primárně vzniká v Česku, konkrétně ve studiích na Barrandově. Trailer je k dispozici zde.
Zpracování kyberpunkové ikony chystá i Apple TV, kde se 22. ledna 2027 objeví desetidílný seriál Neuromancer. Půjde o zpracování klasické stejnojmenné knihy (1984) od Williama Gibsona, který patří mezi zakladatele žánru.
Neuromancer je příběh o vyhořelém hackerovi, který se po problémech s nervovou soustavou znovu připojuje do kyberprostoru, kde řeší různé intriky, podsvětí a podobně.
Hlavní roli v seriálu bude mít Callum Turner, doplní ho Briana Middleton. Hlavní natáčecí lokalitou je Tokio, které společně s Hongkongem (typicky Ghost in the Shell) často představuje inspiraci pro kyberpunkové megapole. Trailer je tady.
Čekání si můžete zkrátit románem Sníh (Snow Crash) od Neala Stephensona, který před pár dny po letech opět vyšel v češtině. I Sníh patří k definujícím dílům kyberpunku a přinesl pojem metaverse.
Svůj kyberpunkový seriál má i Netflix. Jmenuje se Altered Carbon (Půjčovna masa) a z klasických děl kyberpunku si hodně půjčuje. K dispozici jsou dvě sezóny.