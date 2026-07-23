V češtině znovu vyšel kultovní kyberpunkový román, který vymyslel pojem metaverse

Tento týden v češtině vyšlo dílo, které na svět přineslo pojem metaverse (metaverzum). Jde o román s názvem Sníh, v angličtině Snow Crash, jehož autorem je Neal Stephenson. Přesněji řečeno jde o druhé české vydání. To původní a dávno vyprodané od Talpressu se dostalo na trh v roce 2000. Novou edici v pevné vazbě vydalo nakladatelství Argo.
Sníh patří mezi zásadní a definující díla kyberpunku, společně například Neuromancerem od Williama Gibsona. Zatímco Gibson podává budoucnost plnou technologií či mocných korporací spíše v depresivním a noir stylu (inspirace pro filmový Blade Runner), Stephenson servíruje atmosféru o něco lehčí a sarkastickou.
Ve sněhu se uživatelé pomocí počítačů připojují do metaverza, tedy virtuálního světa s avatary, reklamami, budovami s určitou hodnotou a podobně. Metaversum do značné míry slouží jako útěk z depresivní reality. Z dnešního pohledu už některé technologické prvky nemusí působit uvěřitelně (takzvané future retro), ale Stephenson dokázal řadu věcí předpovědět. Původní dílo pochází z roku 1992.
Sníh a jeho metaverzum sloužil jako inspirace pro řadu projektů ve skutečném světě, například kdysi úspěšný projekt Second Life. Mark Zuckerberg před několika lety přejmenoval společnost Facebook na Meta s tím, že vytvoří právě metaverzum, do něhož se bude vstupovat přes brýle pro virtuální realitu (koupený Oculus). Zdá se, že to zase bylo moc brzy. Brýle pořád nejsou technologicky na potřebné úrovni a snad vyjma českého Beat Saberu, který Facebook rovněž koupil, neexistuje takzvaná killer app, která by masové uživatele nalákala. Meta na projektu Reality Labs prodělala přes 80 miliard dolarů a číslo roste.
Metaverzů je ale více, například český Somnium Space postavený na blockchainu si na sebe vydělává a umožňuje autorům si tvořit vlastní obsah. Firma vydala i vlastní hi-end VR brýle. Český fond Presto Ventures zase koncem loňského roku úspěšně prodal Netflixu startup Ready Player Me specializovaný na tvorbu avatarů. Za metaverse lze považovat i virtuální světy, které nevyžadují VR brýle, typicky Fortnite velmi žije.
“Kultovní kyberpunkový román Neala Stephensona, pro kterého znamenal raketový start do světa science fiction, představuje Ameriku takovou, jak ji (dnes ještě) neznáme: jako změť městských státečků založených na prodejních licencích a propojených pouze hypermoderní virtuální sítí, jakýmsi internetem na třetí. Tento svět je však ohrožen novou drogou zvanou Snow Crash, která je zároveň i počítačovým virem. Na scénu tak vstupuje Hlavní Hrdina, geniální hacker, mistr bojových umění a zaměstnáním poslíček pro mafiánskou rozvážkovou službu pizzy. Jeho úkolem je zachránit civilizaci před osudem, který stihl staré Sumery při stavbě Babylonské věže,” stojí v anotaci nového českého vydání Sněhu.