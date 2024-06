Češi vytvořili evropskou konkurenci pro Apple, HTC či Metu. Na VR brýlích Somnium VR1 se podílel i Průša

V Česku vznikly brýle pro virtuální realitu pro běžné uživatele, které jsou jako jediné na světě plně navrženy, vyvinuty a vyráběny v Evropě. Headset Somnium VR1 od společnosti Somnium Space bude konkurencí pro high-end brýle typu HTC Vive, Valve Index, Meta Quest Pro a částečně Apple Vision Pro. VR1, na něž firma má už tisíce rezervací, budou na trh uvedeny dvanáctého července na pražské konferenci Somnium Connect 2024, kam je možné se přihlásit.

VR1 vstupuje na trh, který není v žádném exponenciálním růstu, má ale věrné a často hardcore fanoušky. Kromě jiného jde o nadšence do automobilových a leteckých simulátorů s postavenými domácími kokpity, kde VR brýle používají místo tradičních displejů pro větší vtažení do děje.

Největším prodejcem headsetů je Meta s modely Quest. Ty nicméně primárně slouží jako samostatně (standalone) fungující zařízení postavené na mobilním čipsetu, což přináší omezení ve výkonu. České brýle míří na high-end za Indexem od Valve nebo Vive od HTC, kde je pro zobrazování obsahu nutné rychlé připojení k výkonnému počítači. Somnium VR1 budou mít proti konkurenci výhodu. Brýle od Valve jsou například na trhu asi pět let, takže postupně zastarávají.

Modulární a otevřený headset

Český headset zároveň přinese modularitu. Objednat si bude možné jednu z osmi verzí podle toho, jaké technologie budete chtít mít součástí. Pokud se obejdete bez snímání pohybu rukou nebo oči, není problém. Použít rovněž půjde komponenty třetích stran, já jsem například na VR1 upevňoval náhlavní držák z HTC Vive, konkrétně Deluxe Audio Strap. Headset kromě čoček v podstatě nepoužívá lepidlo, takže skoro vše půjde rozdělat a upravit.





Tento přístup souvisí s celkovou filozofií českého výrobku. Somnium Space uvádí, že si brýle koupíte a jsou vaše se vším všudy. Nebude nutné se nikde registrovat, upisovat a čelit omezením. Většina softwaru bude k dispozici jako open source včetně přístupu ke kamerám, senzorům a tak dále.

„Jednou z motivací udělat tento styl VR brýlí bylo to, že Meta a další velké společnosti chtějí uzavřít trh a ekosystém. Neexistuje nikdo, kdo by dělal otevřený hardware, který si lze koupit a vlastnit ho,“ shrnul pro Lupu Artur Sychov, zakladatel a výkonný ředitel Somnium Space.

Češi proti přístupu Zuckerberga vystupují delší dobu. Somnium Space vyvíjí VR metaverse postavený na blockchainu, který svým přístupem rovněž jde proti uzavřeným (a již ne tolik jako dříve komunikovaným) snahám Mety vytvořit virtuální svět. Sychov v roce 2021 získal investici od bratrů Winklevossových, kteří se v minulosti se Zuckerbergem soudili kvůli údajné krádeži Facebooku a kteří nyní hlásají otevřenost a investují do krypta a blockchainu.

Zapojení Průši a Vrgineers

Somnium Space je úspěšný metaverse vyvíjený asi pětadvaceti lidmi. Více než dvouletý vývoj brýlí VR1, který doposud vyšel na řádově miliony eur, je financován právě z příjmů této společnosti.

„Na rozdíl od 99 procent blockchainových firem stále úspěšně fungujeme. A zároveň reinvestujeme prostředky do brýlí VR1 a do vývoje nových digitálních možností naší Social VR platformy. Připravujeme spuštění metaverza Somnium Space 3.0, kde už například půjde potvrzovat blockchainové transakce přímo ve VR bez nutnosti chodit na web,“ popsal Sychov.

To, že se VR brýle podaří dostat na trh z nuly za dva a něco roky, není náhoda. Somnium Space patří mezi investory holešovické firmy Vrgineers (podíly tam mají i Daniel Vávra, Damir Špoljarič nebo tchajwanský státní fond Taiwania Capital), která už několik let vyvíjí profesionální VR brýle XTAL využívané například americkou armádou pro trénink pilotů. Vrgineers tedy svými zkušenostmi, znalostmi a kontakty v produkci VR1 výrazně pomohli. Některé prvky od Vrgineers se předělaly pro užití na běžném trhu.

Jak vypadají brýle Somnium VR1:

Další technologie se ale dělaly od začátku, například optika nebo hlavní tištěný spoj s dvanácti vrstvami, na němž je kolem 1300 komponent. Prototypy plošňáků vznikaly přímo v labu Vrgineers a Somnium Space v Holešovicích, kde je k dispozici osazovací stroj Yingxing SMT550. To výrazně zrychlilo prototypovací fázi.

Kromě Vrgineers se na projektu VR1 podílí také výrobce 3D tiskáren Prusa Research, který pomohl s prototypováním masek a dílů. A na webu Printables.com, který Průša vlastní, později budou k dispozici modely komponent, jež bude možné si vytisknout na 3D tiskárně a použít je pro zlepšování či opravy VR1. Jde o další součást modulárního a otevřeného konceptu.

Ambice s nejlepším obrazem

Sychov měl ambice udělat VR brýle s nejlepším obrazem současnosti. Na každé oko jsou tedy k dispozici dvě čočky (35 PPD) v tandemu s displeji QLED s rozlišením 2880 × 2880 pixelů na každé oko. Horizontální FOV je 130 a vertikální 105 stupňů. Obnovovací frekvence dosahuje až 120 Hz, experimentálně 144 Hz. Na další technickou specifikaci Somnium VR1 se můžete podívat na přiloženém obrázku.

Můj první dojem z testování je dobrý, obraz byl velice ostrý – ostřejší Beat Saber jsem ještě nehrál. Rovněž kokpit letadla byl hodně ostrý a uvěřitelný. Úhel pohledu (FOV) mi subjektivně přišel lepší než u jiných headsetů a okraje obrazu nebyly viditelně deformovány.

Odpovídající cena

A teď k cenám. Somnium Space necílí na uživatele Questu, a navíc vyrábí v ne zrovna cenově příznivé Evropě, takže to nebude úplně nejlevnější. Cena základní verze VR1 startuje na částce 1899 eur bez DPH, v přepočtu zhruba 47 tisíc korun. Nejvyšší verze, která bude vážit přes 800 gramů, se dostane přes tři tisíce eur, asi 75 tisíc korun. To je skoro jako Apple Vision Pro.

Mezi potenciálními zákazníky tedy skutečně figurují spíše nadšenci, kteří nemají problémy si stavět „rigy“ pro letecké simulátory a tak dále. Poměrně velký zájem je podle firmy také ze strany výzkumníků, vývojových studií a poskytovatelů zábavy na specifických místech (location based entertainment). Mimochodem, ovladače nebudou součástí dodávky, je nutné použít ty od jiných výrobců. Firma zároveň chce a musí být na každém prodaném kusu v zisku a nebude brýle dotovat. K dispozici bude také limitovaná edice s průhledným krytem připomínající elektroniku z devadesátých a nultých let.

Výroba v Evropě je podle Sychova cílené rozhodnutí související například s plnou kontrolou nebo možností docílit vysoké kvality. Produkce je také v dojezdové vzdálenosti a vylepšení se dají dělat rychleji.

Sychov není příliš konkrétní v tom, jak vypadá výrobní a dodavatelský řetězec. Brýle se dávají dohromady v jistém závodě u Brna, který má na starost i elektroniku. Čočky a PCB jsou z Česka. Displeje jsou z Číny, protože se v Evropě nevyrábí a nedají se sehnat. Kryty částečně pochází z Česka a částečně z Číny, opět kvůli neexistenci lokální alternativy. VR1 se budou expedovat v bytelných „obrněných“ boxech produkovaných v Itálii.

Sychov věří, že časem přijde s druhou generací headsetu VR2, která by mohla nabídnout řadu vylepšení. Somnium Space například investovala do izraelské firmy Hypervision vyvíjející pokročilé „pancake“ čočky. S nimi se pro nasazení ve VR2 počítá.

Somnium Space příjmy z VR metaverza, v němž si lidé například kupují virtuální pozemky, investuje i do dalších příbuzných projektů, aby byl podpořen růst ekosystému. Firma tak vlastní procenta ve francouzských brýlích Lynx, britských haptických oblecích Teslasuit nebo estonských avatarech Ready Player Me. Češi také získali podíl ve VR světě od autorů legendárního Second Life.