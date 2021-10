Boj o metaverse. Bratři Winklevossovi investují do české firmy soutěžící s Zuckerbergem

Bratři Winklevossovi se vrací do boje s Markem Zuckerbergem, a to skrze českou společnost. Známá dvojice v minulosti jednoho z nejbohatších lidí planety nařkla z toho, že jim ukradl nápad kolem Facebooku. Nyní se utkají v oblasti světů ve virtuálních realitě, takzvaných metaverse. Ty podle obou táborů mají v kombinaci s VR brýlemi představovat budoucnost lidské interakce.

Winklevossovi se prostřednictvím fondu Gemini Frontier Fund stali investory a oficiálními poradci české firmy Somnium Space, která vyvíjí jeden z nejpokročilejších VR světů současnosti. Do projektu vložili řádově stovky tisíc dolarů.

Tento krok přichází v době, kdy se Facebook snaží vybudovat vlastní metaverse. Zuckerbergova firma před pár dny oznámila, že v Evropě najme deset tisíc lidí, kteří se na vývoji metaverse mají podílet. Facebook letos investuje deset miliard dolarů do aktivit kolem virtuální reality, kam vedle softwarového metaverse světa spadají o hardwarové projekty kolem koupené společnosti Oculus.

Jde o střet přístupů. Facebook se tradičně snaží nad metaverse získat kontrolu a těžit data, zatímco Somnium Space a jeho konkurenti budují decentralizované světy postavené na kryptoměnách a blockchainu.

“Budujeme decentralizovaný metaverse. Nemůžeme dovolit, aby Mark měl vše pod kontrolou Facebooku. Budoucnost VR světů nemůže být postavená na tom, že jedné firmě přenecháme všechna naše data,” popisuje pro Lupu spoluzakladatel a šéf Somnium Space Artur Sychov. Vizi už dříve přiblížil v rozhovoru na Lupoě.

“Budoucností našich online zážitků budou decentralizované metaverse světy,” navazuje Tyler Winklevoss. “Závod o metaverse začal,” doplňuje Cameron Winklevoss.

Vlastní VR brýle

Přístup Facebooku je možné vidět na VR brýlích Oculus. Ty nově pro používání vynucují přihlašování přes účet Facebooku, což komunita nenese dobře.

Somnium Space proti tomu chce bojovat mimo jiné vytvořením vlastních VR brýlí. Ty mají být postaveny na principu open source, takže k ním uživatelé a tvůrci budou mít poměrně velký přístup. Brýle mají dorazit na trh koncem loňského roku. Budou mít čip Qualcomm Snapdragon XR2, modulární design a otevřený ekosystém.

Somnium Space na brýlích kromě jiných spolupracuje s českou firmou VRgineers, která už několik let vyvíjí pokročilé VR headsety pro profesionální použití. Somnium Space do VRgineers rovněž investoval.

Hrozbu centralizovaných systémů lze podle Sychova spatřit i v aktivitách Steamu. Největší herní digitální obchod světa nedávno oznámil, že hry, které budou používat blockchain a umožňovat obchody skrze krypto a NFT, nebudou na této platformě povoleny. “Centralizované platformy do toho vždy budou mluvit,” míní Sychov.

Známá firma

Dvojčata Winklevossova se dlouhodobě soustředí na investice do kryptoměn a NFT. Ovládají společnost Winklevoss Capital Management a kryptoburzu Gemini. Frontier Fund je zaměřený na investice do slibných projektů kolem kryptoměn a decentralizace.

Somnium Space postavil ekonomiku svého VR světa právě na obchodování skrze kryptoměny a NFT. V obchodech s virtuálními pozemky či avatary se v Somnium Space podle informací Lupy protočilo 22 tisíc Ethereum, tedy asi dvě miliardy korun. “Winklevossovi na nás narazili, protože v této komunitě už máme poměrně silné jméno,” uvádí Sychov.

Somnium Space dále investuje do britské společnosti Teslasuit. Ta vyrábí obleky pokryté senzory, které dokáží na lidské tělo přenášet vjemy z virtuálních světů – například lze na kůži cítit déšť. Teslasuit v českém metaverse otevřel virtuální obchod. První obleky nedávno šly do dražby. Jde o další díl do skládačky, ze které má vzniknout koncept podobný Ready Player One.

Somnium Space má nyní na Steamu přes 75 tisíc stažení. Denně se do tohoto virtuálního světa připojují až dva tisíce lidí.

Český VR svět v rozšiřování učinil ještě několik dalších kroků. Propojuje se například s projektem Solana, což umožní rychlé transakce a používání NFT. Od 14. Listopadu se rozjede další dražba virtuálních pozemků, a to skrze OpenSea a Holaplex.