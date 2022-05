Vzniká evropský metaverse. Čeští Somnium Space spoluinvestují čtyři miliony eur do VR brýlí Lynx

Autor: Lynx

Česká metaverse společnost Somnium Space se jako hlavní investor podílí na investici čtyři miliony dolarů (92 milionů korun) do francouzské společnosti Lynx. Ta vyvíjí brýle pro takzvanou mixed reality. Šéf a zakladatel Somnium Space Artur Sychov se zároveň stal členem představenstva Lynxu. Firma v minulosti v kampani na Kickstarteru vybrala přes 725 tisíc eur.

Lynx má v současné době nabídce dvě verze headsetu Lynx R1. Klasická verzevyjde na 599 dolarů, verze Pro na 1099 dolarů. Jde o samostatně fungující brýle (standalone) s čipsetem Qualcomm XR2, vždy dvěma 90Hz displeji s rozlišením 1600 × 1600 pixelů, 6 GB LPDDR5 RAM, Androidem 10, trackování rukou, 6DoF a další.

Somnium Space a Lynx uvádí, že je zde šance vybudovat evropského šampiona v metaverse. Somnium Space nedávno získal investici od bratrů Winklevossových a začal se vymezovat proti Facebooku, který chce rovněž vytvořil metaverse, k čemu má i brýle Oculus. Sychov na rozdíl od centralizované nabídky propaguje decentralizovaný přístup k věci.

Somnium Space také investovala do britského projektu Teslasuit. Jde o oblek pro VR, který na těla uživatelů dokáže přenášet vjemy z virtuálního prostředí, například kapky deště. Stejně tak Somnium Space vkládal prostředky do projektu Ready Player Me od Wolf3D. Firma rovněž ve spolupráci s VRgineers na letošek chystá vlastní modulární VR brýle.

Jedním ze zajímavých projektů Somnium Space je Live Forever. Český metaverse svět chce nahrávat uživatele a vytvořit jejich “nesmrtelný” digitální klon.