Začíná olympiáda v Paříži. Uvidíte ji na ČT sport, Eurosportu a v aplikaci Max

V pátek 26. července od 19.30 čeká francouzské hlavní město slavnostní zahájení Her XXXIII. olympiády. Ceremoniál v Paříži je naplánovaný skoro na čtyři hodiny. Čeští televizní diváci ho mohou sledovat na volně šířeném programu ČT sport, na placené stanici Eurosport 1 a ve streamovací aplikaci Max.

V případě Maxe stačí základní předplatné, olympijské vysílání bude dostupné všem uživatelům ve speciální sekci Paris 2024 i bez aktivovaného doplňku Sport.

Zákazníci O2 TV budou v době olympiády jako jediní mít dostupné dočasné stanice Eurosport 3 až Eurosport 9, jejichž program bude rozdělený podle sportovních disciplín.

Do zákulisí olympiády a české výpravy mohou zájemci nahlédnout díky reportážím Olympijské televize, která vzniká pod hlavičkou Českého olympijského výboru.





Česká televize

„Stejně jako v posledních letech máme i letos v rámci olympijského vysílání ambici pokrýt veškeré závody a zápasy, v nichž se představí čeští olympionici. ČT sport zachytí také většinu medailových soubojů, a nabídne tak více než 320 hodin přímých přenosů doplněných o záznamy, rozhovory, reportáže a vstupy přímo z dějiště her,“ oznámil ředitel sportovní stanice České televize Jiří Ponikelský.

„Ačkoliv má ČT jako majitel sublicence oprávnění vysílat olympijské soutěže pouze na jednom programu, podařilo se domluvit několik výjimek, díky kterým je možné v případě časového souběhu dvou bojů o medaile s českou účastí pro živé vysílání využít i internetový stream,“ dodal.

První výjimku lze uplatnit v případě souběhu dvou medailových disciplín s českou účastí. V takovém případě je možné pro jeden z nich využít ČT sport Plus. Druhý typ výjimky je jedenáct případů bez jakéhokoliv zdůvodnění a omezení.

Olympijské studio České televize bude v Českém domě v parku La Villette.

„Vysílání z Paříže je bez časového posunu, což ovlivní možnost prezentace rozhovorů s našimi sportovci během dne a večera. Budeme je vysílat v hodinovém přehledu Hodina z Paříže. Ale kvůli nejistému času budeme většinu rozhovorů v hrubém sestřihu dávat na sítě, na web ČT sport, kde se objeví často dřív, než je odvysíláme v televizní premiéře,“ upozornil šéfkomentátor redakce sportu České televize a autor projektu Paříž 2024 Robert Záruba.

V roli expertů se zapojí vynikající sportovci, špičky ve svých disciplínách. „Denisa Helceletová na atletiku, Kristýna Kolocová na plážový volejbal, Tomáš Rak na vodní slalom, Ondřej Synek na veslování, Kristýna Pálešová na gymnastiku, David Kostelecký na střelbu a Jiří Welsch na basketbal. Většina z nich už s námi v minulosti pracovala. Jako poslední se nedávno předvedla Denisa Helceletová při mistrovství Evropy v atletice. Vedla si výborně, ohlasy jsou velmi vstřícné,“ dodal Robert Záruba.

Český rozhlas

Český rozhlas získal vysílací licenci na olympiádu od společnosti Warner Bros. Discovery, respektive jejího předchůdce Discovery. Přenosy a záznamy smí vysílat jako jediné rádio v České republice.

Od 26. července do 11. srpna připraví stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport stovky hodin přímých přenosů, rozhovorů a reportáží z největší sportovní akce roku. Kromě reportérů Českého rozhlasu provede olympijskými hrami na sociálních sítích i moderátor a mnohonásobný šampion Jiří Ježek.

Na místo tento týden odcestoval patnáctičlenný tým Českého rozhlasu. Zajistí pestrý program živého vysílání ze studia v mezinárodním centru a poprvé v historii také z mobilního studia Radiožurnálu, tzv. R-streamu, které bude po celou dobu s fanoušky v Českém domě v centru Paříže v parku La Villette.

Stanice Radiožurnál nabídne posluchačům to nejzajímavější. Přímé přenosy soutěží, kde budou mít čeští sportovci největší naději na zisk medaile, dopolední rozhovory Lucie Výborné s českými olympioniky nebo denní souhrny. Z místa se s pohledem do zákulisí her bude také připojovat Martin Balucha, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii.

Digitální stanice Radiožurnál Sport své vysílání olympijským hrám výrazně přizpůsobí, bude je vysílat prakticky celý den z Paříže v přímém přenosu. Bohatý program nabídne aktuální výsledky, v průběhu dne živé vstupy z různých sportovišť, zajímavosti, pravidelné olympijské souhrny a rozhovory s českými reprezentanty.

Kromě sportovních reportérů v Paříži se na speciálním vysílání budou po celou dobu her podílet další lidé ze sportovní redakce a zpravodajství v newsroomu Českého rozhlasu v Praze.

Tým redaktorů a moderátorů olympijského vysílání Českého rozhlasu Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Eurosport

Hlavním držitelem vysílacích práv na olympiádu je americká společnost Warner Bros. Discovery, majitel stanice Eurosport a streamovací aplikace Max. Eurosport a Max mohou jako jediní v Evropě nabídnout úplně kompletní pokrytí všech závodů na olympiádě.

V České republice bude česky komentovaný obsah na stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Klienti služby Antik TV mohou sledovat program Eurosport v rozlišení UltraHD (4K).

O2 TV jako jediný operátor na českém trhu nabídne i dočasné programy Eurosport 3 až Eurosport 9, ty však budou v originálním znění. V HD kvalitě nabídnou přes 830 hodin živého obsahu z různých sportů. Stanice Eurosport 3 se zaměří na golf a tenis, Eurosport 4 vysílá sportovní gymnastiku, hlavní doménou kanálu Eurosport 5 se stane fotbal, Eurosport 6 odvysílá přenosy z basketbalu, Eurosport 7 bude domovem bojových sportů, Eurosport 8 zaujme všechny příznivce házené a Eurosport 9 je vyhrazen pro volejbal.

Zákazníci O2 TV tyto dočasné stanice najdou na programových pozicích 600 až 606. Budou v tarifech O2 TV Stříbrná i O2 TV Zlatá.

Eurosport má v Paříži hlavní studio na střeše hotelu nedaleko Eiffelovy věže a další menší studia umístěná po celém městě. Na přenosech a reportážích se podílí 400 komentátorů včetně více než stovky známých evropských olympioniků. Mezi moderátory a sportovními hvězdami budou například tenista Boris Becker, skokan do vody Tom Daley, atletka Carolina Klüftová nebo tenistka Carla Suárezová Navarrová.

Aplikace Max

Streamovací aplikace Max nabízí veškerý obsah z olympijských her ve zvláštní sekci pojmenované Paris 2024. Celkově půjde o více než 3800 hodin živých sportovních přenosů – v jeden moment dokonce poběží rekordních 54 streamů souběžně. Nové funkce jsou dostupné od středy 24. července 2024 až do závěrečného ceremoniálu 11. srpna 2024.





Součástí aplikace je živé vysílání stanic Eurosport 1 a Eurosport 2 s českým komentářem. Každý ze 32 olympijských sportů bude mít navíc vlastní podstránku. Během sledování konkrétního závodu bude možné zapnout vrstvu s informacemi o jiných hrách a soutěžích, které právě probíhají. K dispozici bude vlastní seznam sledování, kam si každý uživatel může zařadit přenosy, které ho zajímají.

Olympiáda v aplikaci Max Autor: Warner Bros. Discovery

V mobilních aplikacích i na internetových stránkách Maxu bude možné nastavit notifikace, které uživatele upozorní, že se některý sportovec blíží k zisku zlaté medaile. Zároveň si mohou podle libosti přepínat mezi jednotlivými medailovými událostmi, zatímco na pozadí bude stále zapnutý původní stream.

Ukázka upozornění na zlatou medaili v aplikaci Max Autor: Warner Bros. Discovery

U 15 vybraných sportů bude funkce časové osy se záchytnými body, přes které bude možné rychle se vrátit ke klíčovým okamžikům. Tato časová osa bude na internetových stránkách a v mobilních aplikacích Maxe pro plážový volejbal, volejbal, házenou, tenis, fotbal, sedmičkové ragby, atletiku, plavání, dráhovou cyklistiku, silniční cyklistiku, jízdu na horských kolech, box, basketbal, judo a moderní gymnastiku.

Časová osa se záchytnými body pro rychlý přehled Autor: Warner Bros. Discovery

Ke sledování olympiády není nutné mít příplatkový balíček Sport, obsah uvidí všichni předplatitelé. Uživatelé se základním předplatným mohou přenosy sledovat na dvou zařízeních zároveň, prémiové předplatné umožňuje streamovat obsah na čtyřech zařízeních souběžně. Součástí nabídky je i balíček až 100 stažených pořadů, které je pak možné sledovat i offline a na cestách.