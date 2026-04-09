Svět domén v roce 2025: od kvantity ke kvalitě a bezpečnosti

Globální doménový prostor dosáhl v roce 2025 nového historického maxima s celkovým počtem 386,9 milionu registrovaných domén, což představuje meziroční nárůst o 3,4 %. Trh vykazuje známky zralosti, kde je dřívější explozivní až spekulativní růst nahrazen stabilní dynamikou poháněnou technologickými inovacemi (zejména AI, byť i zde najdeme čas od času spekulativní vlny), přísnější regulací a přípravou na nové kolo programu gTLD v roce 2026.
Dominantním hráčem zůstává přípona .com, říká Global Domain Report 2026, avšak výrazný rozmach zaznamenávají nové gTLD (+29,9 %) a vybrané ccTLD. Byznysový sentiment pro rok 2026 je optimistický, přičemž 45 % respondentů podle zprávy očekává další nárůst registračních aktivit.
Současný stav doménového světa reflektuje přechod od kvantity ke kvalitě a bezpečnosti. Přestože trh roste stabilně, dochází k vnitřním posunům v podílech jednotlivých segmentů. Dominanci v TLD si udržuje doména .com (161 mil. registrací), do první desítky se poprvé probojovaly domény .xyz (8,1 mil. registrací) a .top (5,7 mil. registrací), což vytlačilo tradiční národní domény jako .br (Brazílie) a .au (Austrálie).
Pokud se podíváme na počty evropských ccTLD, tak .cz s počtem 1 515 860 domén těsně unikl zápis do TOP 10.
Zpráva uvádí, že AI už není pouze trendem, ale stává se motorem doménového trhu. Doména .ai (čistě technicky ccTLD ostrova Anguilla) dosáhla v lednu 2026 přes jeden milion registrací s meziročním růstem 67 %. Klíčový moment byl červenec 2023, kdy byl spuštěn model ChatGPT pro veřejnost.
Dále zpráva uvádí, že nástroje pro vibe coding dramaticky usnadnily tvorbu webové prezentace i pro netechnické uživatele, což vedlo k oživení trhu v druhém čtvrtletí 2025. Autonomní agenti AI začínají provádět nezávisle jednotlivé transakce. Domény v AI světě začaly sloužit jako stabilní „štítek původu“ a ověřené koncové body API, staly se tak stabilními a verifikovatelnými identifikátory v celém ekosystému.
Zda opravdu může být doména zárukou identity a signálem důvěry pro automatizované agenty (a v konečném důsledku i pro uživatele) uvidíme v brzké budoucnosti, ale přiznám se, že jsem k tomu lehce skeptický.
Výsledky českých aukcí domén, které probíhají každý den a v nedávné době byly obohaceny o nové funkce, (zatím) nedosahují částky, kterou někdo zaplatil za law.ai, ale když se podíváme na výsledky aukcí v roce 2026, tak je vidět, že o „propadlé“ domény je zájem. První místa obsadily domény gol.cz (198 000,–Kč), nejlevnejsi.cz (151 000,–Kč), veda.cz (91 000,–Kč), vaclavklaus.cz (59 000,– Kč), nebo erotickemasaze.cz (52 000,–Kč).
Nové generické top-level domény (new gTLD) přidané od roku 2014 (například .shop, .online, .top, .xyz) prošly bouřlivou dekádou, která zahrnovala počáteční nárůst, korekci, čištění portfolia a od roku 2022 opět růst. Dnes tvoří 12,4 % celkového trhu s téměř 48 miliony domén. Nejde tak už o exotický okraj doménového vesmíru. Nicméně jak zpráva uvádí, data crawlerů odhalují, že vysoké počty registrací ne vždy odpovídají aktivním webům. U new gTLD je míra aktivního využití 62,9 %, zatímco 12,3 % domén je zaparkováno (u gTLD jen 5,6 %). .xyz má obrovský počet registrací, ale relativně málo aktivních webů.
ICANN v současné době připravuje další kolo programu pro nové generické domény nejvyšší úrovně (s uzávěrkou zřejmě v červnu 2026), včetně potenciálních domén pro města a jeho vypsání se očekává v dubnu 2026. V roce 2012 došlo úpravou pravidel k povolení registrace domén také pro konkrétní města (cityTLD) jako je například .amsterdam, .london, .berlin, .tokyo, nebo .nyc. Stále více měst a regionů po celém světě používá vlastní městskou doménu nejvyšší úrovně, a to nejen pro webové stránky místní samosprávy, ale také často pro místní podniky, restaurace, organizace a média, které chtějí přilákat návštěvníky ze svého města a vidí tak v „městské doméně“ další možnost pro propagace a odlišení. Podle zprávy v počtu cityTLD registrací vede žebříček .berlin, .tokyo a .hamburg.
Zpráva také uvádí, že WIPO (World Intellectual Property Organization) zaznamenala v roce 2025 historicky nejvyšší počet případů sporů o doménová jména: přes 6 200 případů. Za 25 let existence systému UDRP bylo vyřešeno přes 80 000 sporů. Dominuje .com s 5 713 případy, ale nová gTLD silně přibývají: .shop (447 případů), .online (189), .top (159). Z celkového počtu jich jen 5 % bylo zamítnuto, v 15 % případů došlo k vyrovnání a u 79 % případů došlo k převedení na žalobce a pokračování sporu.
Závěrem zpráva předpokládá, že registry i registrátoři se z „pouhých“ prodavačů domén budou specializovat (pokud zvládnou ustát tlak v podobě NIS2 a dalších regulačních aktivit) k balíčkování služeb, které budou obsahovat verifikaci držitele, potvrzení identity držitele a další bezpečnostní vrstvy. Primárním konzumentem bude stále více stroj a nikoliv člověk.
