Nových 500 hodin premiér Novy: skutečné kauzy pro Oneplay, ověřené seriály pro lineár

Skupina Nova odhalila přehled chystané vlastní tvorby pro TV Nova a platformu Oneplay. Čísla jsou impozantní: 38 hraných seriálů a dokumentů o 578 epizodách a stopáži 462 hodin, k tomu 102 hodin zábavných a reality show formátů a pět dokumentárních titulů o 14 hodinách. Projekty jsou v různých fázích příprav a na obrazovky se budou dostávat postupně v příštích sezonách.
Oneplay doufá v zahraniční úspěch
Dominantním trendem v dramaturgii platformy Oneplay je zaměření na žánr true crime, který televize pojímá skrze optiku aktuálních společenských fenoménů. Skutečné kriminální kauzy zpracovávají hned tři chystané projekty. „Při tvorbě projektů podle skutečných událostí cítíme obrovskou zodpovědnost. Nejde jen o rekonstrukci činů, ale o hlas, kterým k divákům promlouváme o citlivých tématech naší společnosti,“ vysvětluje ředitel vývoje Michal Reitler.
Další dva projekty nabízejí fiktivní příběhy v dobovém zasazení a jeden je komediální adaptací britského formátu. Všech šest pořadů má formát šestidílné minisérie.
Mezi nejvýraznější připravované tituly patří Bitcoinová kauza v režii Matěje Chlupáčka. Projekt sleduje jednu z největších finančních afér Česka na základě rešerší investigativní novinářky Zdislavy Pokorné z Deníku N. Scénář píše Miro Šifra. Produkce podle Novy disponuje souhlasy klíčových aktérů kauzy a exkluzivním přístupem k materiálům Deníku N. Kreativní producentkou je Lenka Szántó.
Podobně analytický přístup zvolili tvůrci u Kutnohorské kauzy, kde scenárista Miro Šifra mapuje mechanismy psychické manipulace uvnitř uzavřené sekty. Sérii režírují Tereza Kopáčová a Adam Martinec. Tvůrčí tým navazuje na předchozí dramatické zpracování skutečných případů Studna a Iveta. Kreativními producenty jsou Michal Reitler a Michal Prokeš. „Nikdy bychom si nedovolili takové téma zpracovat bez kontaktu s obětmi a věříme, že divákům dokážeme přinést pravdivý pohled na osud těch, kteří žijí v bludu vyvolaném manipulátorem,“ říká producentka Maja Hamplová.
Třetím true crime projektem je Krev zasazená do Plzně. Producent David Ondříček (Lucky Man Production) a režisér Damián Vondrášek, tým stojící za ságou Král Šumavy, zpracovávají příběh oběti kyselinového útoku. Série vychází z knih vyšetřovatele plzeňské kriminálky Františka Müllera. Hlavní postava má reálný předobraz – Martinu Izingovou, druhou přeživší oběť útoku kyselinou v Česku a spoluzakladatelku projektu Burn Fighters. Na sérii spolupracuje jako konzultantka. Scénář píše Pavel Gotthard, kreativním producentem Oneplay je Tomáš Grombíř.
Vedení televize Nova se netají ambicí prosadit české tituly na mezinárodním trhu. Klíčem k úspěchu u zahraničních diváků má být historická tvorba. Nejdražším a nejambicióznějším projektem v tomto segmentu je kriminální fikce Kafka pod vedením režiséra Petera Bebjaka. Příběh situovaný do roku 1908 představuje mladého Franze Kafku jako úředníka, který musí vyřešit kriminální případ, aby očistil své jméno.
Scénář napsal Jakub Režný, držitel Českého lva za Duklu 61. Kromě Bebjaka projekt režíruje Tereza Nvotová, produkuje DNA Production. „Kafka je zatím nejambicióznějším Oneplay Originálem s potenciálem zasáhnout mladé a na vysokorozpočtových zahraničních vzorech odkojené diváky a také sérií s cílem stát se vývozním artiklem,“ říká kreativní producentka Iva K. Jestřábová.
Vedle historických látek Nova investuje i do moderních thrillerů, jako je minisérie Já, pomsta (pracovní název), kde scenárista a režisér Jan Pachl obsadil Martina Hofmanna do role muže konfrontovaného s dávnou nespravedlností. Dějově se vrací do 90. let. Kreativním producentem je Michal Reitler. Jde o druhý společný projekt Hofmanna a Reitlera po seriálu MOST!. Scénář napsali Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra, autoři minisérie Štěstíčku naproti.
Programová nabídka pro Oneplay se rozšíří také o českou adaptaci úspěšného britského sitcomu Ghosts, která pod názvem Zde žijí duchové vzniká v režii Jakuba Šmída a Jana Bártka. Podle programové ředitelky Silvie Majeské je cílem budovat knihovnu, která vybalancuje náročné dramatické formáty s odlehčenou zábavou. „Naše strategie pro nadcházející sezóny stojí na kombinaci silných autorských vizí a prověřených formátů, které divákům doručujeme v nejvyšší řemeslné kvalitě,“ uvádí Majeská. Kreativním producentem i spoluautorem scénáře je Tomáš Baldýnský.
TV Nova spoléhá na prověřené značky
Zatímco Oneplay slouží jako laboratoř pro prémiové formáty, lineární vysílání TV Nova sází na kontinuitu úspěšných značek se stabilní sledovaností. Druhou řadu dostane kriminální série Vraždy v kraji s Ondřejem Sokolem. Režírují Tomáš Pavlíček a Lenka Wimmerová, produkuje Film Kolektiv, kreativní producentkou je Lenka Szántó. Nová série nabídne osm epizod. Stejný počet nových dílů přinese i mysteriózní seriál Záhadné případy 2 s Miroslavem Donutilem, jeho synem Martinem a snachou Sárou. Produkuje Bionaut Films (Vratislav Šlajer), režie Lukáš Hanulák a Andy Fehu.
Dlouhověká kriminální série Specialisté projde v rámci své dvanácté řady produkční proměnou. Kreativní vedení převzal Tomáš Hruška, který stojí za oceňovanou Metodou Markovič, a stopáž jednotlivých epizod se prodlouží. Série startuje speciálním dvojdílem. Natáčí opět DNA Production (Rasťo Šesták, Peter Bebjak).
Mezi novými tituly pro lineár vyniká seriál Muži v letu, který poprvé přivede před kameru trojici Miroslav Donutil, Pavel Zedníček a Bolek Polívka. Mezigenerační příběh z prostředí Karlštejnska režíruje Petr Nikolaev, produkuje Megg Film, kreativním producentem TV Nova je Lukáš Borovička. Kriminální žánr s komediálními prvky zastoupí seriál Očko v režii Jiřího Vejdělka, kde se v hlavní roli detektiva s handicapem představí Jakub Prachař. Kreativní producentkou je Simona Matásková. Produkuje Punk Film.
V oblasti nehrané tvorby patří k nejočekávanějším titulům třídílný dokument Leoš, který se na platformě Oneplay objeví už 24. dubna 2026, tři dny před padesátinami známého moderátora. Snímek mapuje profesní vzestup a soukromí Leoše Mareše bez bulvární stylizace, s důrazem na produkční zákulisí jeho show. Kreativní producentkou je Simona Matásková.
Skupina Nova rovněž dokončuje celovečerní dokumentární portrét k 95. narozeninám herečky Jiřiny Bohdalové s podtitulem „A jede se furt dál“, který připravuje režisér Michal Čoudek. Půlkulaté narozeniny herečka oslaví 3. května.
Součástí programového plánu jsou i novinky ve zpravodajství. Formát Rychlovky navazuje na rok 2025, kdy získal nominaci na Křišťálovou Lupu a dosáhl přes 15,5 milionu zhlédnutí. Nové díly vycházejí dvakrát týdně. Novinkou je pořad Brusel is calling, pravidelný formát ze zákulisí evropské politiky připravovaný bruselskou redakcí v čele s reportérem Petrem Virtem. „Veškerý obsah televizní publicistiky chceme aktivněji využívat napříč sociálními sítěmi,“ říká Jakub Bernáth, šéf sociálních sítí zpravodajství TV Nova.
V segmentu reality show pokračuje MasterChef Česko, Love Island Česko & Slovensko (šestá řada, showrunner Pavel Nosek, moderuje Zorka Hejdová), Jáma lvová (druhá řada) a Farma Česko. U Farmy došlo ke změně produkční společnosti – novou řadu na novém místě připravuje Barletta Production místo dosavadního dodavatele. K zábavným formátům se vrátí třetí řada skečové show Možné je všechno s Alešem Hámou.
Za pozornost stojí i produkční zázemí představených projektů. Skupina Nova spolupracuje se 17 externími produkčními společnostmi. Největší počet ohlášených projektů má na starosti Barletta Productions (Matěj Chlupáček, Maja Hamplová), která připravuje hned tři tituly: Bitcoinovou kauzu, Kutnohorskou kauzu a novou řadu Farmy Česko. Významnou roli mají i Punk Film (Očko, Já pomsta), DNA Production (Specialisté, Kafka) a Lucky Man Production (Krev). Bionaut Films produkuje Záhadné případy, Film Kolektiv se ujal Vražd v kraji a Megg Film Mužů v letu.
Všechny projekty jsou aktuálně v různých fázích výroby a do vysílání budou nasazovány postupně v průběhu let 2026 a 2027. Kompletní presskit včetně detailních informací je k dispozici ke stažení v PDF.
