Jarní fotbal na obrazovce: průvodce soutěžemi, kanály a tarify

Petr Faistauer
Dnes
Doba čtení: 7 minut
Fotbalový fanoušek sleduje televizní přenos
Autor: Lupa.cz, ChatGPT
Jaro je tady a s ním se vrací fotbal. Ligové i pohárové soutěže ožívají po zimní pauze. Kde všude je můžete sledovat a v jakých tarifech?
DVB-T2 versus placené služby

Začněme tím, co je zdarma – a toho není mnoho. Pozemní vysílání DVB-T2 nabízí jen dvě stanice se sportovním obsahem.

Co se dozvíte v článku
  1. DVB-T2 versus placené služby
  2. Český fotbal – MOL Cup
  3. Chance Liga
  4. Chance Národní liga
  5. Britská Premier League
  6. EFL Championship, League One, League Two, Carabao Cup, Bundesliga 1. a 2., La Liga, Segunda División
  7. DFB-Pokal, Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France
  8. Primeira Liga, Eredivisie, rakouská Bundesliga
  9. Serie A, Serie B, Coppa Italia, Liga národů, Liga mistrů, Evropská liga, Konferenční liga
  10. Polská Ekstraklasa a Saudi Pro League
  11. Real Madrid TV
  12. Ballcasterz
  13. Women's Super League

Česká televize v multiplexu 21 drží vysílací práva na světové šampionáty – odvysílá MS 2026 i ME 2028. Z domácích soutěží přenáší zápasy Chance Národní ligy s právem první volby. Doplňuje je atletická Diamantová liga nebo Livesport Superliga florbalu.

Sporty TV společnosti Perinvest v multiplexu 23 vysílá rovněž Chance Národní ligu (s právem druhé volby) a polskou Ekstraligu. Přidává volejbalovou extraligu mužů i žen, extraligu házené či zápasy muaythai.

Nejvyšší českou fotbalovou ligu i naprostou většinu zahraničních soutěží ale v éteru nenajdete. Pro ty se musíte obrátit na placené internetové nebo satelitní televize. Pojďme si je projít.

Český fotbal – MOL Cup

Vysílací práva na nejvyšší pohárovou soutěž drží do sezóny 2028/29 skupina Nova. Přenosy běží na kanálech Oneplay Sport. Kdo nechce platit za televizní tarif, může po registraci a založení klientského konta sledovat streamy v rozlišení 720p na stránkách Tipsport a Chance. V satelitní distribuci kanály dostupné nejsou.

Oneplay Sport 1 Oneplay Sport 2 Oneplay Sport 3 Oneplay Sport 4
Oneplay Extra Sport, Maximum Extra Sport, Maximum Extra Zábava, Extra Sport, Maximum Maximum

Chance Liga

Práva na první ligu rovněž drží do sezóny 2028/29 Oneplay. Zápasy vysílá na kanálech Oneplay Sport – ani zde satelitní distribuce nefunguje.

Oneplay Sport 1 Oneplay Sport 2 Oneplay Sport 3 Oneplay Sport 4
Oneplay Extra Sport, Maximum Extra Sport, Maximum Extra Zábava, Extra Sport, Maximum Maximum

Tarify Extra Sport a Maximum navíc zahrnují kanály Multidimenze (Oneplay Sport 2–8 MD) pro souběžně hrané zápasy.

Chance Národní liga

Druhá liga patří k nejdostupnějším soutěžím. Stačí operátor, který nabízí ČT Sport nebo Sporty TV – tedy jak pozemní vysílání, tak většinu placených platforem. I zde platí možnost streamů přes Tipsport a Chance po registraci (720p).

ČT Sport Sporty TV
DVB-T2 V dosahu multiplexu 21 V dosahu multiplexu 23
Oneplay Všechny tarify Není v nabídce
Magenta TV Všechny tarify Všechny tarify
Vodafone TV Všechny tarify Všechny tarify
Telly satelitní Všechny tarify Není v nabídce
Telly internetová Všechny tarify Všechny tarify
Sledování TV Všechny tarify Od tarifu M
Lepší TV Všechny tarify Všechny tarify
Sweet TV Všechny tarify Oba placené tarify
Antik TV Všechny tarify Všechny tarify
Poda TV Všechny tarify Všechny tarify
Pecka TV Všechny tarify Všechny tarify
ČEZNET TV Všechny tarify Všechny tarify
Skylink Všechny tarify Není v nabídce
Freesat Všechny tarify Není v nabídce

Britská Premier League

Nejsledovanější evropskou ligu ovládá do sezóny 2027/28 společnost Canal+. Hledejte ji u operátorů s kanály Canal+ Sport a ve streamovacích službách Canal+ a Skylink Live TV. U Magenta TV od T-Mobile vyžaduje aktivaci balíčku Canal+ Sport – v tarifu S Plus za příplatek, od tarifu M Plus v ceně.

Canal+ Sport Canal+ Sport 4–6 Canal+ Sport 7–8
Skylink satelitní Od tarifu Kombi+ Online – Canal+ Online – Canal+
Skylink Live TV Od tarifu Kombi+ Online – Canal+ Online – Canal+
Freesat Od tarifu Kombi+ Online – Canal+ Online – Canal+
Canal+ Všechny tarify Všechny tarify Všechny tarify
Oneplay Maximum Maximum Extra Sport, Maximum
Magenta TV Všechny tarify Všechny tarify Všechny tarify

EFL Championship, League One, League Two, Carabao Cup, Bundesliga 1. a 2., La Liga, Segunda División

Všechny tyto soutěže spadají pod skupinu Nova. Přenosy najdete u operátorů nabízejících kanály Nova Sport 3–6.

Nova Sport 3 Nova Sport 4 Nova Sport 5 Nova Sport 6
Oneplay Extra Sport, Maximum Extra Sport, Maximum Extra Sport, Maximum Extra Sport, Maximum
Magenta TV Od tarifu M Plus Od tarifu M Plus Od tarifu M Plus Od tarifu M Plus
Vodafone TV Ve sport. tarifech a AiO Ve sport. tarifech a AiO Ve sport. tarifech a AiO Ve sport. tarifech a AiO
Telly satelitní Od tarifu Střední Od tarifu Střední Od tarifu Střední Pouze tarif Velký
Telly internetová Od tarifu Střední Od tarifu Střední Od tarifu Střední Od tarifu Velký
Sledování TV Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce
Lepší TV Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce
Sweet TV Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce
Antik TV Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce
Poda TV Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce
Pecka TV Není v nabídce Není v nabídce Tarif Plná palba Není v nabídce
ČEZNET TV Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce Není v nabídce
Skylink satelitní Od tarifu Kombi+ Od tarifu Kombi+ Od tarifu Kombi+ Od tarifu Kombi+
Freesat Od tarifu Kombi+ Od tarifu Kombi+ Od tarifu Kombi+ Od tarifu Kombi+

DFB-Pokal, Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France

I na tyto soutěže drží práva skupina Nova. Přenosy vysílají kanály Nova Sport 1 a Nova Sport 2.

Nova Sport 1 Nova Sport 2
Oneplay Všechny tarify Všechny tarify
Magenta TV Všechny tarify Od tarifu M Plus
Vodafone TV Ve sportovních tarifech a AiO Ve sportovních tarifech a AiO
Telly satelitní Od tarifu Střední Pouze tarif Velký
Telly internetová Od tarifu Střední V tarifech Velký a Maxi
Sledování TV Tarif XL, balíček Sledování sportu Tarif XL, balíček Sledování sportu
Lepší TV Tarif Top Tarif Top
Sweet TV Tarif L Tarif L
Antik TV Tarif Premium Tarif Premium
Poda TV Rozšířená nabídka a TV Maxi Rozšířená nabídka a TV Maxi
Pecka TV Od tarifu Zlatá střední Tarif Plná palba + rodinné tarify
ČEZNET TV Od tarifu Střední TV Od tarifu Střední TV
Skylink satelitní Od tarifu Smart Od tarifu Smart
Freesat Od tarifu Smart Od tarifu Smart

Primeira Liga, Eredivisie, rakouská Bundesliga

Portugalský, nizozemský a rakouský fotbal vysílají kanály Arena Sport 1 a Arena Sport 2.

Arena Sport 1 Arena Sport 2
Oneplay Tarify Extra Sport a Maximum Tarify Extra Sport a Maximum
Magenta TV Všechny tarify Od tarifu M Plus
Vodafone TV Ve sportovních tarifech a AiO Ve sportovních tarifech a AiO
Telly satelitní Ve všech tarifech Není v nabídce
Telly internetová Ve všech tarifech Ve všech tarifech
Sledování TV Od tarifu M + Sledování sportu Od tarifu M + Sledování sportu
Lepší TV Od tarifu Klasik Od tarifu Klasik
Sweet TV Oba placené tarify Oba placené tarify
Antik TV Ve všech tarifech Ve všech tarifech
Poda TV Základní nabídka a balíček Sport Základní nabídka a balíček Sport
Pecka TV Od tarifu Zlatá střední Od tarifu Zlatá střední
ČEZNET TV Ve všech tarifech Ve všech tarifech
Skylink satelitní Ve všech tarifech Od tarifu Smart
Freesat Ve všech tarifech Ve všech tarifech

Serie A, Serie B, Coppa Italia, Liga národů, Liga mistrů, Evropská liga, Konferenční liga

Vysílací práva na tuto nejobsáhlejší skupinu drží AMC Networks prostřednictvím kanálů Sport 1 a Sport 2. Pozor na výjimky: zápasy české reprezentace v Lize národů přenáší Česká televize a vybrané zápasy Evropské ligy a Konferenční ligy vysílá Nova Sport 5 (jeden zápas s právem první volby).

Sport 1 Sport 2
Oneplay Tarify Extra Sport a Maximum Tarify Extra Sport a Maximum
Magenta TV Všechny tarify Od tarifu M Plus
Vodafone TV Ve sportovních tarifech a AiO Ve sportovních tarifech a AiO
Telly satelitní Ve všech tarifech Není v nabídce
Telly internetová Ve všech tarifech Ve všech tarifech
Sledování TV Od tarifu M + Sledování sportu Od tarifu M + Sledování sportu
Lepší TV Od tarifu Klasik Od tarifu Klasik
Sweet TV Oba placené tarify Oba placené tarify
Antik TV Ve všech tarifech Ve všech tarifech
Poda TV Základní nabídka a balíček Sport Základní nabídka a balíček Sport
Pecka TV Od tarifu Zlatá střední Od tarifu Zlatá střední
ČEZNET TV Od tarifu Smart Ve všech tarifech
Skylink satelitní Od tarifu Smart Od tarifu Multi
Freesat Ve všech tarifech Od tarifu Multi

Polská Ekstraklasa a Saudi Pro League

Kromě Sporty TV nabízí polský fotbal i kanál Strike TV. Na něm najdete rovněž přenosy Saudi Pro League, kde v současnosti působí řada globálních hvězd.

Strike TV Sporty TV
Oneplay Vše mimo tarif Komfort Není v nabídce
Magenta TV Není v nabídce Všechny tarify
Vodafone TV Není v nabídce Všechny tarify
Telly satelitní Není v nabídce Není v nabídce
Telly internetová Všechny tarify Všechny tarify
Sledování TV Není v nabídce Od tarifu M
Lepší TV Není v nabídce Všechny tarify
Sweet TV Není v nabídce Oba placené tarify
Antik TV Není v nabídce Všechny tarify
Poda TV Základní nabídka Všechny tarify
Pecka TV Od tarifu Zlatá střední Všechny tarify
ČEZNET TV Není v nabídce Všechny tarify
Skylink satelitní Není v nabídce Není v nabídce
Freesat Není v nabídce Není v nabídce

Real Madrid TV

Klubovou televizi slavného španělského celku zařadil do nabídky český Antik v tarifu Premium.

Ballcasterz

Nový český kanál od Tivio Studia sází na fotbalové podcasty – v čele s pořadem „Kudy běží zajíc". Najdete ho u operátorů Sledování TV (všechny tarify) a Vodafone TV (všechny tarify).

Women's Super League

Ligu ženského fotbalu vysílá Premier Sport 2. Přenosy nabízí Oneplay v tarifech Extra Sport a Maximum, Magenta TV od tarifu M Plus a Telly TV od satelitního i internetového tarifu Střední.

Autor článku

Petr Faistauer

Příznivec a znalec IPTV technologie, externí spolupracovník redakce.

