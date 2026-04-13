Jarní fotbal na obrazovce: průvodce soutěžemi, kanály a tarify

DVB-T2 versus placené služby
Začněme tím, co je zdarma – a toho není mnoho. Pozemní vysílání DVB-T2 nabízí jen dvě stanice se sportovním obsahem.
Co se dozvíte v článku
- DVB-T2 versus placené služby
- Český fotbal – MOL Cup
- Chance Liga
- Chance Národní liga
- Britská Premier League
- EFL Championship, League One, League Two, Carabao Cup, Bundesliga 1. a 2., La Liga, Segunda División
- DFB-Pokal, Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France
- Primeira Liga, Eredivisie, rakouská Bundesliga
- Serie A, Serie B, Coppa Italia, Liga národů, Liga mistrů, Evropská liga, Konferenční liga
- Polská Ekstraklasa a Saudi Pro League
- Real Madrid TV
- Ballcasterz
- Women's Super League
Česká televize v multiplexu 21 drží vysílací práva na světové šampionáty – odvysílá MS 2026 i ME 2028. Z domácích soutěží přenáší zápasy Chance Národní ligy s právem první volby. Doplňuje je atletická Diamantová liga nebo Livesport Superliga florbalu.
Sporty TV společnosti Perinvest v multiplexu 23 vysílá rovněž Chance Národní ligu (s právem druhé volby) a polskou Ekstraligu. Přidává volejbalovou extraligu mužů i žen, extraligu házené či zápasy muaythai.
Nejvyšší českou fotbalovou ligu i naprostou většinu zahraničních soutěží ale v éteru nenajdete. Pro ty se musíte obrátit na placené internetové nebo satelitní televize. Pojďme si je projít.
Český fotbal – MOL Cup
Vysílací práva na nejvyšší pohárovou soutěž drží do sezóny 2028/29 skupina Nova. Přenosy běží na kanálech Oneplay Sport. Kdo nechce platit za televizní tarif, může po registraci a založení klientského konta sledovat streamy v rozlišení 720p na stránkách Tipsport a Chance. V satelitní distribuci kanály dostupné nejsou.
|Oneplay Sport 1
|Oneplay Sport 2
|Oneplay Sport 3
|Oneplay Sport 4
|Oneplay
|Extra Sport, Maximum
|Extra Sport, Maximum
|Extra Zábava, Extra Sport, Maximum
|Maximum
Chance Liga
Práva na první ligu rovněž drží do sezóny 2028/29 Oneplay. Zápasy vysílá na kanálech Oneplay Sport – ani zde satelitní distribuce nefunguje.
|Oneplay Sport 1
|Oneplay Sport 2
|Oneplay Sport 3
|Oneplay Sport 4
|Oneplay
|Extra Sport, Maximum
|Extra Sport, Maximum
|Extra Zábava, Extra Sport, Maximum
|Maximum
Tarify Extra Sport a Maximum navíc zahrnují kanály Multidimenze (Oneplay Sport 2–8 MD) pro souběžně hrané zápasy.
Chance Národní liga
Druhá liga patří k nejdostupnějším soutěžím. Stačí operátor, který nabízí ČT Sport nebo Sporty TV – tedy jak pozemní vysílání, tak většinu placených platforem. I zde platí možnost streamů přes Tipsport a Chance po registraci (720p).
|ČT Sport
|Sporty TV
|DVB-T2
|V dosahu multiplexu 21
|V dosahu multiplexu 23
|Oneplay
|Všechny tarify
|Není v nabídce
|Magenta TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Vodafone TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Telly satelitní
|Všechny tarify
|Není v nabídce
|Telly internetová
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Sledování TV
|Všechny tarify
|Od tarifu M
|Lepší TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Sweet TV
|Všechny tarify
|Oba placené tarify
|Antik TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Poda TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Pecka TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|ČEZNET TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Skylink
|Všechny tarify
|Není v nabídce
|Freesat
|Všechny tarify
|Není v nabídce
Britská Premier League
Nejsledovanější evropskou ligu ovládá do sezóny 2027/28 společnost Canal+. Hledejte ji u operátorů s kanály Canal+ Sport a ve streamovacích službách Canal+ a Skylink Live TV. U Magenta TV od T-Mobile vyžaduje aktivaci balíčku Canal+ Sport – v tarifu S Plus za příplatek, od tarifu M Plus v ceně.
|Canal+ Sport
|Canal+ Sport 4–6
|Canal+ Sport 7–8
|Skylink satelitní
|Od tarifu Kombi+
|Online – Canal+
|Online – Canal+
|Skylink Live TV
|Od tarifu Kombi+
|Online – Canal+
|Online – Canal+
|Freesat
|Od tarifu Kombi+
|Online – Canal+
|Online – Canal+
|Canal+
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Oneplay
|Maximum
|Maximum
|Extra Sport, Maximum
|Magenta TV
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Všechny tarify
EFL Championship, League One, League Two, Carabao Cup, Bundesliga 1. a 2., La Liga, Segunda División
Všechny tyto soutěže spadají pod skupinu Nova. Přenosy najdete u operátorů nabízejících kanály Nova Sport 3–6.
|Nova Sport 3
|Nova Sport 4
|Nova Sport 5
|Nova Sport 6
|Oneplay
|Extra Sport, Maximum
|Extra Sport, Maximum
|Extra Sport, Maximum
|Extra Sport, Maximum
|Magenta TV
|Od tarifu M Plus
|Od tarifu M Plus
|Od tarifu M Plus
|Od tarifu M Plus
|Vodafone TV
|Ve sport. tarifech a AiO
|Ve sport. tarifech a AiO
|Ve sport. tarifech a AiO
|Ve sport. tarifech a AiO
|Telly satelitní
|Od tarifu Střední
|Od tarifu Střední
|Od tarifu Střední
|Pouze tarif Velký
|Telly internetová
|Od tarifu Střední
|Od tarifu Střední
|Od tarifu Střední
|Od tarifu Velký
|Sledování TV
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Lepší TV
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Sweet TV
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Antik TV
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Poda TV
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Pecka TV
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Tarif Plná palba
|Není v nabídce
|ČEZNET TV
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Skylink satelitní
|Od tarifu Kombi+
|Od tarifu Kombi+
|Od tarifu Kombi+
|Od tarifu Kombi+
|Freesat
|Od tarifu Kombi+
|Od tarifu Kombi+
|Od tarifu Kombi+
|Od tarifu Kombi+
DFB-Pokal, Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France
I na tyto soutěže drží práva skupina Nova. Přenosy vysílají kanály Nova Sport 1 a Nova Sport 2.
|Nova Sport 1
|Nova Sport 2
|Oneplay
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Magenta TV
|Všechny tarify
|Od tarifu M Plus
|Vodafone TV
|Ve sportovních tarifech a AiO
|Ve sportovních tarifech a AiO
|Telly satelitní
|Od tarifu Střední
|Pouze tarif Velký
|Telly internetová
|Od tarifu Střední
|V tarifech Velký a Maxi
|Sledování TV
|Tarif XL, balíček Sledování sportu
|Tarif XL, balíček Sledování sportu
|Lepší TV
|Tarif Top
|Tarif Top
|Sweet TV
|Tarif L
|Tarif L
|Antik TV
|Tarif Premium
|Tarif Premium
|Poda TV
|Rozšířená nabídka a TV Maxi
|Rozšířená nabídka a TV Maxi
|Pecka TV
|Od tarifu Zlatá střední
|Tarif Plná palba + rodinné tarify
|ČEZNET TV
|Od tarifu Střední TV
|Od tarifu Střední TV
|Skylink satelitní
|Od tarifu Smart
|Od tarifu Smart
|Freesat
|Od tarifu Smart
|Od tarifu Smart
Primeira Liga, Eredivisie, rakouská Bundesliga
Portugalský, nizozemský a rakouský fotbal vysílají kanály Arena Sport 1 a Arena Sport 2.
|Arena Sport 1
|Arena Sport 2
|Oneplay
|Tarify Extra Sport a Maximum
|Tarify Extra Sport a Maximum
|Magenta TV
|Všechny tarify
|Od tarifu M Plus
|Vodafone TV
|Ve sportovních tarifech a AiO
|Ve sportovních tarifech a AiO
|Telly satelitní
|Ve všech tarifech
|Není v nabídce
|Telly internetová
|Ve všech tarifech
|Ve všech tarifech
|Sledování TV
|Od tarifu M + Sledování sportu
|Od tarifu M + Sledování sportu
|Lepší TV
|Od tarifu Klasik
|Od tarifu Klasik
|Sweet TV
|Oba placené tarify
|Oba placené tarify
|Antik TV
|Ve všech tarifech
|Ve všech tarifech
|Poda TV
|Základní nabídka a balíček Sport
|Základní nabídka a balíček Sport
|Pecka TV
|Od tarifu Zlatá střední
|Od tarifu Zlatá střední
|ČEZNET TV
|Ve všech tarifech
|Ve všech tarifech
|Skylink satelitní
|Ve všech tarifech
|Od tarifu Smart
|Freesat
|Ve všech tarifech
|Ve všech tarifech
Serie A, Serie B, Coppa Italia, Liga národů, Liga mistrů, Evropská liga, Konferenční liga
Vysílací práva na tuto nejobsáhlejší skupinu drží AMC Networks prostřednictvím kanálů Sport 1 a Sport 2. Pozor na výjimky: zápasy české reprezentace v Lize národů přenáší Česká televize a vybrané zápasy Evropské ligy a Konferenční ligy vysílá Nova Sport 5 (jeden zápas s právem první volby).
|Sport 1
|Sport 2
|Oneplay
|Tarify Extra Sport a Maximum
|Tarify Extra Sport a Maximum
|Magenta TV
|Všechny tarify
|Od tarifu M Plus
|Vodafone TV
|Ve sportovních tarifech a AiO
|Ve sportovních tarifech a AiO
|Telly satelitní
|Ve všech tarifech
|Není v nabídce
|Telly internetová
|Ve všech tarifech
|Ve všech tarifech
|Sledování TV
|Od tarifu M + Sledování sportu
|Od tarifu M + Sledování sportu
|Lepší TV
|Od tarifu Klasik
|Od tarifu Klasik
|Sweet TV
|Oba placené tarify
|Oba placené tarify
|Antik TV
|Ve všech tarifech
|Ve všech tarifech
|Poda TV
|Základní nabídka a balíček Sport
|Základní nabídka a balíček Sport
|Pecka TV
|Od tarifu Zlatá střední
|Od tarifu Zlatá střední
|ČEZNET TV
|Od tarifu Smart
|Ve všech tarifech
|Skylink satelitní
|Od tarifu Smart
|Od tarifu Multi
|Freesat
|Ve všech tarifech
|Od tarifu Multi
Polská Ekstraklasa a Saudi Pro League
Kromě Sporty TV nabízí polský fotbal i kanál Strike TV. Na něm najdete rovněž přenosy Saudi Pro League, kde v současnosti působí řada globálních hvězd.
|Strike TV
|Sporty TV
|Oneplay
|Vše mimo tarif Komfort
|Není v nabídce
|Magenta TV
|Není v nabídce
|Všechny tarify
|Vodafone TV
|Není v nabídce
|Všechny tarify
|Telly satelitní
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Telly internetová
|Všechny tarify
|Všechny tarify
|Sledování TV
|Není v nabídce
|Od tarifu M
|Lepší TV
|Není v nabídce
|Všechny tarify
|Sweet TV
|Není v nabídce
|Oba placené tarify
|Antik TV
|Není v nabídce
|Všechny tarify
|Poda TV
|Základní nabídka
|Všechny tarify
|Pecka TV
|Od tarifu Zlatá střední
|Všechny tarify
|ČEZNET TV
|Není v nabídce
|Všechny tarify
|Skylink satelitní
|Není v nabídce
|Není v nabídce
|Freesat
|Není v nabídce
|Není v nabídce
Real Madrid TV
Klubovou televizi slavného španělského celku zařadil do nabídky český Antik v tarifu Premium.
Ballcasterz
Nový český kanál od Tivio Studia sází na fotbalové podcasty – v čele s pořadem „Kudy běží zajíc". Najdete ho u operátorů Sledování TV (všechny tarify) a Vodafone TV (všechny tarify).
Women's Super League
Ligu ženského fotbalu vysílá Premier Sport 2. Přenosy nabízí Oneplay v tarifech Extra Sport a Maximum, Magenta TV od tarifu M Plus a Telly TV od satelitního i internetového tarifu Střední.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem