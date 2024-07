Česká televize musela zasáhnout do iVysílání. Prohrála soud se šiřitelem e-mailů

Česká televize musela udělat neobvyklou úpravu ve svém internetovém archivu. Úspěšně ji totiž zažaloval muž, kterého reportéři natáčeli u jeho domu, kde má trvalé bydliště. Žalobce dosáhl toho, že zmizela přibližně minuta obrazu a původní záběry nahradil statický titulek informující o soudním rozhodnutí.

Spor se týkal investigativního pořadu Reportéři ČT, konkrétně epizody odvysílané 7. listopadu 2022. Jedna z reportáží se pod názvem Rozděleni věnovala šíření dezinformací na sociálních sítích, alternativních webech a v řetězových e-mailech.

Právě kvůli hromadnému rozesílání e-mailů se autoři reportáže vydali za Hynkem Bandasem. S odvoláním na analýzu občanského hnutí Čeští elfové uvedli, že právě jeho konspirační e-maily měly jeden z největších zásahů.

„Vy jste jeden z největších rozšiřovatelů řetězových mailů, na to se chci zeptat. Posíláte docela dost e-mailů, tak se jenom chci zeptat, proč je posíláte,“ oslovil reportér muže v županu, který vyšel na zápraží domu. „Ale mě nezajímá, proč vás to zajímá,“ ohradil se muž. „To samozřejmě respektuju. Ale chci se jenom zeptat, kde berete ty informace, jak je rozesíláte, proč je rozesíláte,“ pokračoval v rozhovoru reportér.





„Z internetu. Do toho vám nic není,“ namítl Hynek Bandas, zašel do domu a zavřel dveře. „Já vás jenom žádám o vyjádření,“ reagoval reportér a muže požádal, jestli by za štábem přišel ven. Z výsledné reportáže je ale zjevné, že muž se s reportéry dál nebavil a svou motivaci k rozesílání mailů jim nepřiblížil.

Po odvysílání reportáže si však najal advokáta Jindřicha Rajchla a Českou televizi zažaloval podle paragrafů na ochranu osobnosti. K neoprávněnému zásahu do osobnostních práv žalobce a s tím související nemajetkové újmě mělo dojít tím, že v reportáži bylo bez souhlasu uvedeno plné jméno a podoba žalobce včetně záběrů domu, kde trvale bydlí.

„Publicistický pořad Reportéři ČT přišel bez jakéhokoli předchozího upozornění až na zahradu mého klienta, bez souhlasu a upozornění začal natáčet a vyptával se. Klient ani nevěděl, že je natáčen, protože kameraman stál ve skrytu. Záběry následně ČT odvysílala v rámci pořadu Reportéři ČT, aniž by měla jakýkoli souhlas,“ popsal pohled svého klienta Jindřich Rajchl pro Parlamentní listy.

Hynek Bandas ve své žalobě navrhoval, aby televize úplně odstranila reportáž z internetu, veřejně se mu omluvila a zaplatila mu odškodné ve výši 50 tisíc Kč. Obvodní soud pro Prahu 4 se k případu dostal až 23. ledna 2024 a žalobě částečně vyhověl. Podle soudu by stačilo odškodnění 25 tisíc Kč, zbytek žaloby zamítl.

V odvolacím řízení pak Městský soud v Praze po ústním jednání konaném 13. června 2024 vyhlásil rozsudek, kterým rozhodnutí soudu prvního stupně změnil. Žalobci přiznal nárok na finanční zadostiučinění v celé výši 50 tisíc Kč a uložil České televizi povinnost odstranit z webových stránek obrazovou část reportáže, a to konkrétně od okamžiku prvního záběru na dům žalobce až do konce slov, kdy žalobce zavře okno.

„Písemné vyhotovení rozsudku ovšem dosud nebylo České televizi doručeno. Soud má na zaslání písemného znění 30 dnů od ústního vyhlášení. Rozhodnutí soudu tedy ještě není pravomocné. Česká televize již nicméně splnila povinnost odstranit obrazovou část reportáže. Není nám vzhledem k nedoručení písemného vyhotovení rozsudku zatím známo odůvodnění rozsudku obsahující líčení toho, jakými úvahami se odvolací soud při hodnocení důkazů řídil,“ zdůraznil generální ředitel České televize Jan Souček.

Soudní spor komentoval při červencovém veřejném zasedání Rady České televize na žádost radního Pavla Matochy.

Televize záznam reportáže v iVysílání upravila přesně podle pokynů Městského soudu v Praze. Od času 7:31 až do času 8:42 je místo původních záběrů černá obrazovka s bílým nápisem: „Dle povinnosti uložené České televizi rozsudkem Městského soudu v Praze ve věci sp.zn. 22 Co 59/2024 Česká televize odstranila tuto obrazovou část reportáže“.

Zvuk zůstal, je tedy slyšet celý dialog reportéra s Hynkem Bandasem, kterého osloví celým jménem. Mužovu tvář je stále možné krátce zahlédnout v úvodním studiovém ohlášení, kde za moderátorkou Anetou Snopovou běží ilustrační záběry z reportáže.

„Je třeba zdůraznit, že soud v dané věci předně konstatoval, že nemá problém s uveřejněním jména osoby rozesílající řetězové e-maily. Ostatně proto i soud v rozsudku uvedl, že má být odstraněna pouze obrazová část reportáže, nikoliv již část zvuková. Soud současně potvrdil, že v rámci publicistiky lze používat při splnění všech zákonných kritérií zpravodajskou licenci. Nelze proto všechny případy posuzovat unifikovaně a paušalizovat je,“ uvedla ve vyjádření pro Parlamentní listy mluvčí České televize Vendula Krejčová.

Nůžky znovu v akci

Při středečním jednání Rady České televize se radní Pavel Matocha zajímal ještě o další soudní spor, tentokrát kvůli epizodě pořadu Newsroom ČT24 z 5. prosince 2021. V pořadu byla mimo jiné reportáž o lidech a organizacích šířících dezinformace o koronavirové pandemii a vakcínách.





„Tato žaloba byla podána společně třemi žalobci: spolkem Zdravé fórum, doktorkou Zuzanou Krátkou a doktorem Tomášem Nielsenem, advokátem. Jednalo se o žalobu na ochranu osobnosti fyzických osob a pověsti právnické osoby. Usnesením Městského soudu v Praze byl nárok žalobců doktorky Krátké a doktora Nielsena na ochranu osobnosti fyzických osob vyloučen k samostatnému řízení. V rámci reportáže byly při uvádění antivaxerů a dezinformátorů zobrazeny fotografie žalobců. O žalobcích měly být v reportáži sdělovány lživé informace, čímž měli být poškozeni v očích veřejnosti a měla být difamována jejich profesní odbornost,“ shrnul podstatu žaloby generální ředitel Jan Souček.

Žalobci požadovali smazání reportáže z internetového archivu, omluvu a později přidali požadavek na finanční zadostiučinění 50 tisíc Kč v případě doktorky Krátké, respektive 30 tisíc Kč v případě advokáta Nielsena. V únoru 2023 Obvodní soud pro Prahu 4 žalobu v plném rozsahu zamítl, odvolací soud rozsudek zrušil a věc vrátil k novému řízení. V březnu 2024 Obvodní soud pro Prahu 4 žalobu znovu zamítl a opět následovalo jednání u odvolacího soudu.

Městský soud v Praze 4. července 2024 potvrdil zamítnutí žaloby ve vztahu k advokátu Nielsenovi. Ve vztahu k doktorce Krátké rozsudek prvního stupně změnil a žalobě vyhověl v tom rozsahu, že Česká televize je povinna odstranit ze svých internetových stránek část záznamu pořadu Newsroom ČT24. Zároveň je Česká televize povinna zveřejnit nejpozději ve druhém nejbližším následujícím dílu pořadu omluvu žalobkyni. Do tří dnů od právní moci rozsudku je Česká televize povinna zaplatit doktorce Krátké částku 20 tisíc Kč.

„I v případě tohoto rozsudku, vzhledem k tomu, že byl ústně vyhlášen 4. července, doposud nebylo písemné vyhotovení rozsudku doručeno České televizi, takže rozsudek zatím není pravomocný,“ zdůraznil generální ředitel. Pořad Newsroom ČT24 má nyní jako každý rok letní pauzu, na obrazovky se vrátí znovu po prázdninách.