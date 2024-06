DVTV dostala licenci na vysílání v DVB-T2

Autor: DVTV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila společnosti TV Extra Partners licenci na stanici DVTV Extra. Program bude dostupný v pozemním digitálním vysílání.





Licence popisuje DVTV Extra jako publicistický program specificky zaměřený na politické, ekonomické, kulturní i společenské dění v České republice a ve světě. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. Stanice musí podle zákona zahájit vysílání nejpozději do roka od udělení licence.

O plánu vstoupit do klasického televizního vysílání mluvil v květnu moderátor Martin Veselovský. „Pozemní šíření signálu je drahá záležitost a my jsme přece jenom malá firma, přesto jsme si uvědomili, že to je pro nás velká šance,“ řekl v podcastu Mediální cirkus.

Od 31. října 2023 vysílá DVTV Extra exkluzivně ve službě Magenta TV operátora T-Mobile. Program kombinuje rozhovory a reportáže DVTV s tvorbou dalších internetových producentů, například různých youtuberů nebo podcastů.