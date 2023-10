Televizní stanice DVTV Extra je tady. Jak ji naladíte?

Internetové rozhovory Daniely Drtinové a Martina Veselovského vstupují do nové éry. Ve službě Magenta TV operátora T-Mobile se na pozici číslo 14 objevila televizní stanice s názvem DVTV Extra. Aktivace je automatická, zákazníci nemusí nic ladit a nebudou platit ani nic navíc.

Vysílání začalo 31. října 2023 ve 20 hodin. Stanice tak maximálně využila čas od získání licence, kterou jí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přidělila 1. listopadu 2022. Podle zákona musela zahájit vysílání nejpozději do roka, jinak by o toto oprávnění přišla.

„Máme dobrý obsah a čím dál víc jsme začali sledovat tvůrce, kteří také mají dobrý obsah. Přišlo nám škoda nevyužít to a nespojit se do velkého projektu,“ vysvětlil společník DVTV Jan Rozkošný. „Nabídneme obsah i těm divákům, kteří se nedívají na YouTube. Byla by škoda, kdyby ho neviděli,“ dodal.

„Jejich projekty už prorazily ve velmi konkurenčním prostředí online světa. Jsme přesvědčeni, že zaujmou i další diváky, kteří o nich možná slyšeli, ale v televizi je zatím neviděli. To se teď radikálně změní a mnozí tvůrci budou brzy patřit mezi nejznámější tváře obrazovek,“ je přesvědčen Rozkošný.





Programovou náplň tvoří hlavně to, co umí DVTV nejlépe – rozhovory. Nebudou jenom z produkce DVTV, o svůj obsah se s novou televizní stanicí podělili také další známí internetoví tvůrci.

Diváci se tedy dočkají třeba rozhovorů Čestmíra Strakatého nebo tvorby dvojice Pastoral Brothers. Mezi dalšími jmény jsou Standa Hruška a jeho Talk TV, Jiří Burýšek a jeho projekt Jirka vysvětluje věci, Vojta Žižka, Petr Mára, Ondřej Aust, Kluci z Prahy nebo podcasty U Kulatého stolu, Brain We Are, Real Talk, Opravdové zločiny a Kecy a politika.

Televizní stanici naladí exkluzivně jen klienti operátora T-Mobile, kteří si platí jeho televizní službu Magenta TV. DVTV Extra je v nabídce internetové televize, satelitní televize, ve webovém rozhraní i v mobilní aplikaci Magenta TV (dříve T-Mobile TV Go).

DVTV Extra uvidí klienti T-Mobile v České republice i na Slovensku. „Každá obsahová služba potřebuje rozšiřovat to, co zákazníkům nabízí. Potkali jsme se před pár měsíci, vybudovali jste dobrou značku,“ pochválil DVTV manažer T-Mobilu Zdeněk Spurný při úterním slavnostním spuštění.

Stanice bude dostupná všem zákazníkům Magenta TV už od tarifu S. Čtrnáctá pozice je vyšší než například u ČT24 a CNN Prima News, podle Spurného je to znamení kvality.





Časový rozsah vysílání je podle licence 24 hodin denně, DVTV Extra vysílá ve Full HD rozlišení. Do živého i odloženého vysílání budou dynamicky vkládané reklamy. Kanál DVTV Extra by měl mít interaktivní prvky, například prokliky na související videa. Dodavatelem řešení pro reklamy a interaktivní prvky je společnost Tivio Studio.

Licence stanovuje, že podíl aktuálních rozhovorů ve vysílání činí zpočátku nejméně 10 %. Reportáže, reprízy rozhovorů a ostatní pořady tvoří až 90 % vysílání. Postupně má podíl aktuálních rozhovorů činit nejméně 40 %. Spektrum rozhovorů je rozmanité, od politického dění a kultury až po rozhovory o životním stylu. Schéma je složeno zpravidla z hodinových pořadů, resp. rozhovorů či repríz.

V praxi se bude jednat o minimálně 6 hodin premiérového obsahu denně plného rozhovorů DVTV a videí českých tvůrců, které doplní programové upoutávky v bloku cca 70 sekund. Kanál nabídne standardní funkci zpětného zhlédnutí až 7 dnů.

Držitelem licence DVTV Extra je pražská společnost TV Extra Partners, jejímiž rovnocennými společníky jsou přes další firmu IPTV TV Partners moderátoři Daniela Drtinová a Martin Veselovský s editory Janem Rozkošným a Janem Ouředníkem.