E-shopu CZC loni spadly tržby o 11 procent a spadl do ztráty

Autor: CZC.cz

Český e-shop CZC.cz v posledním finančním roce vykázal meziroční propad tržeb o 11 procent, a to z 5,7 na něco málo přes pět miliard korun. Obchod to přikládá ekonomické situaci – podobně, jako se to děje v jiných oborech.





CZC se také propadl do ztráty před zdaněním necelých 25 milionů. V předchozím roce byl e-shop v zisku téměř 69 milionů korun. Došlo také k odpisům ve výši 47 milionů.





“Pandemické lockdowny v tomto období způsobily, že se zákazníci z kamenných obchodů přesunuli do e-shopů. Také vlivem nárůstu práce či výuky nebo trávení volného času z domova rekordně vzrostly prodeje v kategoriích CE/IT a gaming, což způsobilo, že se zákazníci ve fiskálním roce 2020/2021 doslova předzásobili elektronikou. Důsledkem je logický pokles poptávky, který se podepsal na výsledcích následujícího fiskálního roku 2021/2022,” shrnuje CZC v účetní závěrce.

Zmiňované “předzásobení se” elektronikou lze obecně vidět například na prodejích počítačů a komponent, které patří mezi nejhorší za mnoho let.

CZC ve fiskálním roce, který skončil letos v březnu, odsloužil skoro 700 tisíc unikátních zákazníků a odbavil přes 56 milionů návštěv. Více než polovina byla přes mobil.

CZC dnes spadá pod polskou e-commerce skupinu Allegro, která “věčnou dvojku” získala v rámci akvizice Mall Group. Poláci minulý týden uvedli, že Mall koupili za příliš velkou částku a snížili jeho hodnotu.