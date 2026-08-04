Eri Internet a Český bezdrát končí kvůli nečekanému úmrtí majitele, služby převezme jiná firma

Společnosti Český bezdrát a Eri Internet ukončily k poslednímu červenci činnost a nebudou poskytovat dosavadní služby. Důvodem je náhlé úmrtí spolumajitele, obchodního a finančního ředitele Petra Benýška (56 let), s nímž jsme před časem na Lupě měli rozhovor.
Aktivity Eri Internetu a Českého bezdrátu převezme partnerský operátor Quadruple spadající do skupiny Comverga. Ta je na telekomunikačním trhu aktivní 25 let. Firma bude zákazníky kontaktovat s návrhem nových smluv. Částka v rámci předplacených služeb bude zakonzervována jako sleva a postupně bude čerpána v rámci nové smlouvy.
Z pohledu zákazníků se nemá nic měnit. “Služby budou pokračovat bez přerušení, ve stejném rozsahu a kvalitě. Zůstane zachována Vaše stávající IP adresa, technické nastavení i Eri LiveTV, rychlost připojení i případné řešení Terminátor/bonding. Na své straně nemusíte nic nastavovat,” uvedla Eri ve zprávě zákazníkům.
Druhý spolumajitel Eri Internetu Benedikt Pánek s kolegy ze zákaznické podpory přecházejí do Comvergy a budou se věnovat novým službám v oblasti mobilních dat, UCaaS a messagingu.
“Součástí spolupráce je rovněž nákup technologie, díky které bude přechod pro zákazníky plynulý a bez zbytečných technických změn,” slíbil Martin Košut, výkonný ředitel Comvergy.
“Po nečekaném úmrtí pana Ing. Petra Benýška, jednatele a spoluvlastníka společností Eri Internet s.r.o. a Český bezdrát Mobile s.r.o., bylo potřeba najít cestu, jak zajistit zákazníkům pokračování služeb pod značkou Eri Internet, na které byli zvyklí. Společně jsme proto hledali řešení, které zachová kontinuitu, stabilitu a kvalitu poskytovaných služeb. Výsledkem je dohoda se skupinou Comverga a.s., jejíž součástí je společnost Quadruple a.s., která zajistí plynulé pokračování telekomunikačních služeb pro zákazníky značky Eri Internet,” doplnil Košut.