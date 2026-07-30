Eva Pavlíková se po propuštění z ministerstva chce stát ředitelkou státního IT podniku NAKIT

Ministerstvo vnitra nedávno vypsalo výběrové řízení na pozici generálního ředitele či ředitelky státního IT podniku NAKIT. Ten nahradí odvolaného Jana Ďoubala, který skončil s příchodem nové vlády. Jednu zájemkyni o tuto pozici se značným vlivem na státní IT a e-government už známe. Přihlášku podala Eva Pavlíková.
Pavlíková naposledy pracovala pro stát, vedla Sekci IT, analýz a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj. Aktuální vláda v březnu tuto sekci zrušila a Pavlíková tak skončila. Na Lupě jsme psali, že ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky a že personální změny mohou vyjít draho. Pavlíková před nástupem na MMR vedla organizaci Česko.Digital.
“Součástí výběrového řízení je představení vize transformace NAKITu. Proměna je tedy na stole a já myslím, že ji podnik potřebuje. Jak velký ten rámec bude, záleží na dohodě se zakladatelem. Že půjde o velký změnový projekt, je bez debat – a takový jsem naposledy vedla na ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsem reorganizovala celou sekci IT a stabilizovala projekty za víc než miliardu korun ročně,” uvedla Pavlíková.
Zájem o změny ve fungování státního IT mají i noví představitelé v čele s Lukášem Klučkou (vládní zmocněnec pro digitalizaci a náměstek na vnitru) a Adamem Pacltem (člen Rady vlády pro informační společnost).
“Technologická budoucnost státu musí být suverénní. Teď je otevřené okno, kdy se do toho dá pustit – využít znalosti a kapacity státních podniků, dát jim jasný mandát a směr a odvést tu práci. Z NAKITu, který vznikl jako servisní organizace, vybudovat špičkového dodavatele řešení: spolehlivý provoz, vlastní produkty i expertní a konzultační služby,” navázala.
“Součástí přihlášky je vize transformace i osobní představení. Já jsem k tomu přidala prvních 100 dní hezky týden po týdnu, co konkrétně chci dělat i to, jak jsem pracovala s AI. Protože dobrou strategii s AI dnes napíše kdekdo, ale odpracovat ji je ta těžká část. A to mě na tom vlastně nejvíc baví,” doplnila Pavlíková.
Termín podání přihlášek na otevřenou pozici byl 29. července. Nyní proběhne vyhodnocení. Podnik nyní provizorně řídí Ivo Plný, je dočasným ředitelem.