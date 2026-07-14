Vnitro hledá ředitele/ředitelku NAKITu, úřad vypsal výběrové řízení

Po čtyřech měsících od odvolání Jana Ďoubala z pozice ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) začalo ministerstvo vnitra s výběrem nové hlavy tohoto státního IT podniku. Vypsalo otevřené výběrové řízení, do kterého se mohou zájemci či zájemkyně hlásit do 29. července 2026.
Mezi požadavky na kandidáty je mimo jiné vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, které může být podle vnitra „… nahrazeno manažerskou praxí v oboru informačních a komunikačních technologií s prokazatelnými výsledky nad rámec dalších požadavků v délce minimálně 6 let.“
Kandidáti/kandidátky dále musí mít nejméně tříletou praxi ve vrcholovém managementu na pozici CEO nebo v přímé podřízenosti CEO (člen představenstva, člen vrcholového vedení společnosti) – z toho nepřetržitě alespoň 12 měsíců v jedné společnosti.
Musí také prokázat zkušenost v oblasti digitální transformace nebo zkušenost v oblasti komunikačních technologií, orientovat se v problematice kybernetické bezpečnosti a v trendech AI. Potřebují také prověrku na stupeň Tajné.
Vnitro zájemcům nabízí mimo jiné aktivní účast na digitální transformaci České republiky a možnost podílet se na jejím strategickém směřování či klíčovou roli při zavádění a rozvoji využití AI ve státní správě.
NAKIT momentálně provizorně řídí Ivo Plný, kterého vnitro jmenovalo jako dočasného ředitele po Ďoubalově odvolání.