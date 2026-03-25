Státní IT podnik NAKIT má nového dočasného ředitele, chystá se výběrové řízení

Státní IT podnik NAKIT spadající pod ministerstvo vnitra má po několika dnech nového přechodného ředitele. Stal se jím Ivo Plný, který nahradil odvolaného Jana Ďoubala.
“Mezi mé hlavní priority v nové roli patří dokončení klíčových projektů, posílení efektivity a zlepšení interních procesů agentury a zajištění jejího fungování v přechodném období do jmenování nového ředitele,” uvedl Plný.
Předchozího šéfa Jana Ďoubala odvolal náměstek ministerstva vnitra Lukáš Klučka s tím, že realizace některých projektů nejde tak, jak se očekává, a že existuje jiný pohled na to, jak se má NAKIT vést.
“Ivo Plný nastoupil do NAKIT před deseti lety jako business development manažer, později vedl obchodní oddělení, působil jako ředitel sekce Obchod a marketing a poslední tři roky řídil sekci Podpora rozvoje aplikací. Povede agenturu do té doby, než bude vybrán nový ředitel v řádném výběrovém řízení. O vyhlášení výběrového řízení a o jeho výsledcích bude informovat zakladatel NAKIT ministerstvo vnitra,” doplnil NAKIT.
Ve státním IT probíhají také další personální změny. Byl odvolán ředitel Digitální a informační agentury Petr Kuchař a před pár dny teprve po dvou měsících skončil ve funkci vládní zmocněnec pro digitalizaci Robert Králíček.