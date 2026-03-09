Lupa.cz  »  Petr Kuchař končí v čele Digitální a informační agentury, odvolala ho vláda

David Slížek
Dnes
Dnes

E-government - Petr Kuchar - DIA Autor: Digitální a informační agentura (DIA)

Jen něco přes čtyři měsíce vydržel v čele Digitální a informační agentury (DIA) její ředitel Petr Kuchař. Vláda jej na svém dnešním zasedání nečekaně odvolala z funkce. Na sociálních sítích o tom informoval poslanec za Piráty a někdejší videpremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš a Lupa informaci ověřila z dalších zdrojů.

Novým šéfem DIA vláda jmenovala dosavadního ředitele odboru informačních technologií a komunikací ministerstva vnitra Bohdana Urbana. 

Kuchař na konci loňského října v čele úřadu nahradil bývalého ředitele Martina Mesršmída, který rezignoval kvůli problémům aplikace eDoklady v průběhu loňských sněmovních voleb.

Kuchař v DIA pracoval od jejího založení jako zástupce ředitele. Do úřadu přešel z ministerstva vnitra, kde od roku 2014 vedl odbor Hlavního architekta eGovernmentu.

DIA se stala terčem kritiky po loňských potížích s eDoklady, které se při své premiéře při sněmovních volbách potýkaly s výpadky a sama agentura nakonec musela lidem doporučit, aby si k hlasování raději přinesli plastové občanské průkazy.

Podle DIA byl příčinou problému špatný odhad zátěže, kterému bude muset systém při volbách čelit. Zástupci agentury mluvili také o praktické nemožnosti aplikace testovat, protože jim zákony neumožňují provádět kapacitní testování na ostrých datech.

V ohrožení může být i samotná existence úřadu. K jejím velkým kritikům patří současný vládní zmocněnec pro digitalizaci a poslanec ANO Robert Králíček. „Jedná se o zbytečnou pirátskou agenturu, která stojí daňové poplatníky desítky milionů ročně a její přínos je prakticky nulový. Tvorba pěkných, ale reálně nepoužívaných aplikací nelze nazývat digitalizací. O jejich dírách v bezpečnosti ani nemluvě,“ napsal před několika dny na svém profilu na Facebooku.

Připravujeme podrobnosti.

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

