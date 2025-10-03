eDoklady mají před startem voleb problémy, DIA posiluje kapacitu

Těsně před otevřením volebních místností se aplikace eDoklady potýká s provozními potížemi. Přihlášení uživatelů do apliace je pomalé a může trvat i několik desítek vteřin. V samotné aplikaci se pak zobrazuje upozornění, že digitální výpis dokladů je neplatný. Aplikace si totiž nedokáže stáhnout aktuální údaje.
„Problém řešíme, posilujeme kapacity, aby se vyřešily potíže s přihlášením,“ řekl Lupě mluvčí Digitální a informační agentury (DIA) Jakuba Palata. DIA řeší také problém s aktualizací dat. „Před otevřením volebních místností by mělo být všehcno v pořádku,“ ujišťoval mluvčí asi deset minut pře 14:00.
Pro eDoklady jsou letošní sněmovní volby zátěžovým testem. Voliči je mohou použít k prokázání totožnosti u volebních komisí poprvé. Komise přitom ze zákona musí tento způsob prokázánín přijmout. Plastové občanské průkazy samozřejmě zůstávají další možností. Historicky první použití u voleb eDoklady zaznamenaly letos v lednu při doplňovacích senátních volbách v Brně.
Před použitím eDokladů je potřeba zkontrolovat, zda je aplikace aktualizovaná na nejnovější verzi a pokud není, provést její aktualizaci. Po otevření aplikace by se do ní měly automaticky stáhnout také aktuálnmí údaje o uloženém dokladu.