Novým ředitelem Digitální a informační agentury se stane Petr Kuchař

David Slížek
Dnes
E-government - Petr Kuchar - DIA Autor: Digitální a informační agentura (DIA)

Dosavadního ředitele Digitální a informační agentury (DIA) Martina Mesršmída ve funkci vystřídá jeho zástupce Petr Kuchař. Jeho jmenování do funkce k 24. říjnu 2025 dnes schválila vláda. 

Kuchař do DIA přešel při založení úřadu z ministerstva vnitra, kde od roku 2014 vedl odbor Hlavního architekta eGovernmentu. „Předtím více než 15 let pracoval v softwarové firmě, kde zastával pozice vedoucího divize vývoje, zakladatele oddělení zahraničních lokalizací a vedoucího divize Business Development,“ uvádí DIA.

„Vedení agentury přebírám s pokorou a jasným cílem doručovat zásadní digitalizační projekty pro občany České republiky. Musíme se poučit z toho, co se nepovedlo, hledat příklady dobré praxe – napříč resorty i mezinárodně – a ty poté implementovat u nás,“ okomentoval nový šéf úřadu své jmenování.

Mesršmíd v čele DIA skončil poté, co při nedávných sněmovních volbách plně nefungovala aplikace eDoklady. Ta měla skoro pět hodin problém s tím, že se do ní uživatelům nedařilo stáhnout aktuální informace o uložených dokladech. Problém byl podle DIA způsoben špatným odhadem zátěže. Mesršmíd poté nabídl svou rezignaci a vicepremiér pro digitalizaci Marian Jurečka ji přijal.

David Slížek

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

