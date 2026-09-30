Evropa navrhla výši nového poplatku na balíčky z ciziny, který začne platit od listopadu

Za dovoz zboží z Číny a dalších zemí do Evropy by si lidé mohli připlatit další dvě eura za položku. To má pomoct omezit zboží především z Asie, které v průběhu let zaplavilo Evropu.
Částku uvádí takzvaný delegovaný akt, evropský dokument, který řeší problematiku záplavy balíčků ze zemí mimo kontinent a reaguje na dřívější rozhodnutí Evropy o zavedení tohoto takzvaného manipulačního poplatku.
Zároveň běží měsíční lhůta, během které můžou členské státy a Evropský parlament k výši poplatků vznést námitky. Pokud se tak nestane, dvoueurový poplatek budou celní správy států vybírat od 1. listopadu.
Poplatek platí na každou položku, tedy odlišný druh zboží uvnitř zásilky. „Na rozdíl od cla vybíraného od 1. července ve výši 3 eur za položku se nový manipulační poplatek nebude vztahovat pouze na balíčky do hodnoty 150 eur. Bude vybírán u všech dovážených e-commercových zásilek bez ohledu na jejich hodnotu,“ dodává česká Celní správa. Zmíněný poplatek je nastavený jako dočasný.
Česká správ také doplňuje, že od 1. července došlo v souvislosti s novými poplatky a pravidly k výraznému poklesu počtu dovážených zásilek. „Za období červenec a srpen 2026 bylo do České republiky dovezeno 6,6 milionu položek, zatímco ve stejném období loňského roku čeští celníci projednali 20,3 milionu položek zboží. Zavedení cla ve výši 3 eur na položku dováženého zboží splnilo svůj zamýšlený účel a alespoň částečně narovnalo podmínky na evropském trhu,“ uvádí úřad. Konkrétní propady u jednotlivých e-shopů a dopad na trh jsme podrobněji probírali s odborníky.