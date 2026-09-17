Evropa přitvrzuje proti Temu a Shein, schválila nový poplatek a na tržiště přenáší odpovědnost za zboží

Evropský parlament schválil velkou reformu celních pravidel, která má změnit způsob, v jaké míře se do Evropské unie dostává zboží z asijských e-shopů a tržišť a kdo zodpovídá za jejich kvalitu a bezpečnost. Platformy, které posílají zboží přímo zákazníkům v EU, podle nových pravidel ponesou odpovědnost dovozce. K tomu od listopadu přibude poplatek za zpracování malých zásilek. Jeho výše zatím ale není stanovená.
Reforma reaguje především na prudký růst počtu malých balíků ze zemí mimo EU. Podle Rady EU dorazilo v roce 2025 do Unie zhruba šest miliard zásilek z e-commerce a více než 90 % z nich pocházelo z Číny. A podle dat z Česka do země v roce 2024 putovalo z Číny 22,5 milionu položek, tedy více než dvě na každého obyvatele.
Teď mají platformy za zásilky převzít odpovědnost. Dosud byl za celní povinnosti zodpovědný příjemce, tedy evropský zákazník, i když u e-commerce zásilek například celní deklaraci často řešila pošta nebo kurýr. Nyní bude muset přímo platforma (tedy tržiště) dodat celním úřadům potřebná data, zajistit zaplacení příslušných poplatků a zároveň odpovídat za to, že zboží splňuje evropská pravidla. EU chce také sjednotit práci celních úřadů prostřednictvím nového evropského systému EU Data Hub, který má postupně nahradit nejméně 111 současných IT systémů.
Manipulační poplatek je stanoven za každou položku v zásilce z e-shopů mimo EU a každé dva roky má dojít k jeho přehodnocování podle skutečných nákladů celních kontrol. Členské státy ho podle dokumentu začít vybírat nejpozději 1. listopadu. Evropa v dokumentu neřeší dosavadní tříeurový poplatek za každou kategorii zboží v zásilce, který implementovala jako dočasný.
Evropský parlament současně zavádí tvrdší postihy pro platformy, které budou pravidla opakovaně obcházet. Pokuta může dosáhnout až 6 % celkové hodnoty jejich dovozu do EU za předchozích 12 měsíců. Úřady navíc mohou firmě odebrat některé celní výhody nebo ji označit za vysoce rizikového provozovatele.