Evropa zažila dosud největší technologickou investici, zdejší naděje v AI má nově hodnotu půl bilionu korun

Francouzský startup Mistral oznámil investici ve výši 3 miliardy eur, tedy přes 70 miliard Kč – podle firmy největší sumu, jakou kdy evropská technologická společnost v tomto typu financování získala. S ní se také jeho tržní hodnota zdvojnásobila. Rekordní investiční kolo vedla společnost Samsung a firmu ocenilo na více než 21 miliard eur, což je v přepočtu přes půl bilionu Kč.
„Je to ohromně pozitivní signál pro evropské technologie a umělou inteligenci,“ komentuje Vít Horký, který stojí za investorským fondem United Founders. Stejně jako on řada účastníků startupového a technologického ekosystému slaví podstatné částky, které Mistral přitahuje. Jiní upozorňují na to, že na podobně velká kola evropských startupových a technologických projektů připadá hned několik podobných investic ve Spojených státech nebo v Číně. A například OpenAI i Antrhopic mají několikanásobnou hodnotu, podle posledních obchodů a odhadů skoro bilion dolarů.
Účastníky investičního kola do Mistralu byly i fond Scaleup Europe podporovaný Evropskou unií a PSG Equity, který už vložil peníze do startupu dřív.
Mistral založili v roce 2023 tři výzkumníci z firem Meta a Deepmind s ambicí vrátit Evropu do závodu o umělou inteligenci vybudováním vlastní. Během čtyř týdnů od založení získali investici, která v přepočtu dosahovala 2,5 miliardy Kč a projekt oceňovala na skoro 6 miliard. Nyní má firma nové peníze použít kromě dalšího rozvoje AI na budování infrastruktury.