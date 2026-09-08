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Evropa zažila dosud největší technologickou investici, zdejší naděje v AI má nově hodnotu půl bilionu korun

Iva Brejlová
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AI - Mistral - generovani obrazku Autor: Lupa.cz, s využitím AI LeChat
Ilustrační obrázek vytvořený prostřednictvím chatbota LeChat firmy Mistral. Prompt: "ilustrační obrázek umělá inteligence mistral"
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Francouzský startup Mistral oznámil investici ve výši 3 miliardy eur, tedy přes 70 miliard Kč – podle firmy největší sumu, jakou kdy evropská technologická společnost v tomto typu financování získala. S ní se také jeho tržní hodnota zdvojnásobila. Rekordní investiční kolo vedla společnost Samsung a firmu ocenilo na více než 21 miliard eur, což je v přepočtu přes půl bilionu Kč.

„Je to ohromně pozitivní signál pro evropské technologie a umělou inteligenci,“ komentuje Vít Horký, který stojí za investorským fondem United Founders. Stejně jako on řada účastníků startupového a technologického ekosystému slaví podstatné částky, které Mistral přitahuje. Jiní upozorňují na to, že na podobně velká kola evropských startupových a technologických projektů připadá hned několik podobných investic ve Spojených státech nebo v Číně. A například OpenAI i Antrhopic mají několikanásobnou hodnotu, podle posledních obchodů a odhadů skoro bilion dolarů.

Účastníky investičního kola do Mistralu byly i fond Scaleup Europe podporovaný Evropskou unií a PSG Equity, který už vložil peníze do startupu dřív.

Mistral založili v roce 2023 tři výzkumníci z firem Meta a Deepmind s ambicí vrátit Evropu do závodu o umělou inteligenci vybudováním vlastní. Během čtyř týdnů od založení získali investici, která v přepočtu dosahovala 2,5 miliardy Kč a projekt oceňovala na skoro 6 miliard. Nyní má firma nové peníze použít kromě dalšího rozvoje AI na budování infrastruktury.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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