Lupa.cz

Evropa začne investovat do rostoucích technologických firem, má na to dát přes 120 miliard

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Euro, peníze Autor: Christian Dubovan, Unsplash
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Evropská komise dnes dokončila poslední právní kroky k založení fondu Scaleup Europe, který má umožnit technologickým firmám růst na domácí půdě. Jeho cílová částka činí 5 miliard eur (přes 120 miliard Kč), čímž má jít o vůbec největší evropský fond na podporu technologií.

„Fond je nyní schopen fungovat v plném rozsahu a přímo investovat do předních evropských scaleupů,“ uvádí ke spuštění Evropská komise. První investice mají proběhnout v následujících týdnech. Dříve se hovořilo o tom, že odstartují na podzim. Podle některých odborníků by mohl vyrůst i na 20 miliard eur.

„Od dnešního dne zajistí, aby naše rychle rostoucí společnosti mohly najít vše, co potřebují, přímo tady v Evropě, a mohly se tak rozvinout v přední světové firmy. Aby se evropská inovace stala naší konkurenční výhodou,“ říká Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise.

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie. Jen tak se to nepodaří, obávají se firmy Přečtěte si také:

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie. Jen tak se to nepodaří, obávají se firmy

To se Evropě dosud příliš nedaří. Mnoho evropských firem zakládá sídlo v zahraničí, a pokud nezaloží entitu mimo Evropskou unii rovnou, později často firmu přestěhuje. Konkrétně z Česka odejde většina velkých startupů. Oblíbený je v tomto smyslu americký Delaware, jehož právo se už startupový svět naučil považovat za výchozí. Evropa s tímto faktem začíná bojovat a připravuje režim EU Inc. neboli takzvaný 28. režim, jehož cílem je nabídnout startupům legislativní a obchodní rámec, v němž můžou fungovat napříč Unií, aniž by se každému ze států musely přizpůsobovat.

„Dnešní oznámení znamená změnu investičního prostředí pro evropské technologické společnosti,“ komentuje Ekaterina Zacharieva, komisařka pro startupy, výzkum a inovace. Podle ní si díky financování společnosti můžou udržet základnu v Evropě.

Schválením právní dokumentace fondu byl Scaleup Europe zřízen jako součást Fondu Evropské rady pro inovace. Bude typicky investovat kolem 100 milionů eur do jedné společnosti a zároveň má fungovat jako katalyzátor pro další evropské investory. Iniciativa vnímá jako klíčové obory umělou inteligenci, kvantové technologie, biotechnologie a zelené technologie.

Skupina zakládajících investorů sdružuje koalici veřejných a soukromých partnerů. Roli investičního manažera dnešním schválením převzal švédský fond EQT, mezi další investory patří mimo jiné dánská Novo Holdings společnosti Novo Nordisk, dánský exportní a investiční fond nebo španělská CriteriaCaixa a další fondy a organizace několika národů. Počet investorů se má postupně rozšiřovat, český mezi nimi není.

Sídlo startupu v Česku se nenosí. Odchod do ciziny je také obvyklým doporučením investorů Přečtěte si také:

Sídlo startupu v Česku se nenosí. Odchod do ciziny je také obvyklým doporučením investorů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Křišťálová Lupa 2026: Dejte nám své tipy na nejlepší internetové projekty!
NOMINOVAT
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).