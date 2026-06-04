Evropská unie slíbila startupům víc než 36 miliard Kč, chce je motivovat zůstat na domácí půdě

Evropská unie oficiálně spouští investiční fond zaměřený na podporu technologických startupů s cílem udržet technologické firmy na domácí půdě. V první fázi investoři přislíbili 1,5 miliardy eur (přes 36 miliard Kč), cílová částka je ale stanovena na 5 miliard eur (přes 120 miliard Kč). Pokud této hodnoty dosáhne, má jít o vůbec největší evropský fond na podporu technologií.
Podle některých by mohl vyrůst i na 20 miliard eur. Nástroj s názvem Scaleup Europe Fund má pomoct udržet technologické firmy v Evropě. Hlavním investorským účastníkem je švédský fond EQT, ten spolu s Evropským investičním fondem (EIC) projekt směřuje. Mezi další investory patří dánská Novo Holdings společnosti Novo Nordisk, dánský exportní a investiční fond nebo španělská CriteriaCaixa a další fondy a organizace několika národů. Počet investorů se bude rozšiřovat, český zatím chybí.
Podle firmy Enovation, která firmám pomáhá získat podporu z unijního rozpočtu, je to pro zdejší firmy problém. „I když se o peníze z nového fondu budou moci ucházet firmy z celé Evropy, investoři se logicky budou dívat na to, jaké země se na financování podílejí. A startupy z těchto zemí tak budou v očích investorů více viditelné,“ myslí si David Kotris, CEO společnosti. Popisuje, že financování nástroje ukazuje, že technologická scéna má velkou podporu v severských zemích. „Například z Dánska je řada soukromých investorů, ale i finance mířící přímo ze strany státu,“ doplňuje.
Nový fond má pomoct tomu, aby firmy z Evropy nepřesouvaly svá sídla, což je u startupů běžné. Rané fáze financování někdy na kontinentě zvládají, při potřebě vyšších investic pozdějších kol pak často firmu mimo EU relokují. Konkrétně z Česka odejde většina velkých startupů. Fond pošle první investice do vybraných firem na podzim typicky bude investovat kolem 100 milionů eur do jedné společnosti a zároveň má fungovat jako katalyzátor pro další evropské investory. Podpora fondu bude mířit především do high-tech technologií, rozvoje kvantových počítačů, vesmírných technologií, biotechnologií či polovodičů.