Poprvé se Česká republika v Google Maps objevila v květnu 2007. Ačkoli srdce nejednoho patriota v té době zaplesalo, praktické využití bylo v této době ve srovnání s konkurenčními službami jako Amapy Atlasu nebo Mapy.cz Seznamu prakticky nepoužitelné. Ještě na podzim téhož roku dochází k dalšímu, byť spíše symbolickému progresu ve chvíli, kdy se kromě již podstatně rozšířené databáze objektů může český uživatel těšit také z lokalizovaného rozhraní, počeštěného názvu produktu a – pravda – trochu podivně počeštěné nápovědy.

Dnes je situace trochu jiná, Mapy Google udělaly podstatný krok směrem profesionální vyhledávací mapové službě, přesto to nejspíš nebudou mít tváří v tvář velmi dobře fungující konkurenci lehké. Slabou stránkou map od Google jsou například informace o službách v malých obcích, nebo vůbec dohledání velmi malých obcí.

Jaroslav Bengl, produktový manažer pro Mapy Google, k tomu říká: Jde o slabinu, o které víme a pracujeme na jejím odstranění, nic však nelze naráz, oproti tomu ale zároveň dodává: Pravdou je, že jsme se rozhodli být prozatím silní trochu někde jinde, s jistotou mohu prohlásit, že tak komplexní databázi hotelů jako my například konkurenční Seznam nemá.

Co Mapy Google přinášejí a co si zatím raději ještě nechávají od cesty Mapy Google nabízejí uživatelům intuitivní vyhledávání v mapách, vyhledávání služeb v určené destinaci, snadné plánování trasy, a, což je alespoň z komerčního hlediska asi nejzajímavější, firmy v Česku si mohou prostřednictvím Map Google vytvářet vlastní účelové mapy nebo si nechat o sobě zdarma vést zápis v databázi.

Momentálně jsou k dispozici dvě verze map, plnohodnotná, dostupná z adresy mapy.google.cz a verze pro chytré mobilní telefony a PDA na adrese mapy.google.cz/gmm. Google, kterému se osvědčil v našich zeměpisných šířkách obrovský lovebrand, poskytuje také svou mapovou technologii k dispozici vývojářům v podobě aplikačního rozhraní Mapy Google API. Společnost zde zřejmě sází na fakt, že jednoduše navržené rozhraní vyvolá boom uživatelských pluginů, personalizací pro firemní portály a časem možná dokonce přímo explozi služeb třetích stran, které staví na specifických informacích o konkrétní lokalitě (realitky, cestovní kanceláře, městské informační služby).

Lokalizace prostřednictvím BTS

Jaroslav Bengl k tomu říká: Naším cílem je dodat informacím geografický rozměr, a tak jsme poskytli uživatelům možnost přidávat na mapu další informace a vývojářům navíc programové rozhraní, tzv. API, pomocí kterého mohou mapy nadále rozšiřovat po funkční stránce. Na českém Internetu už jsou k vidění velmi pěkné aplikace, které naše mapy využívají, od cestování, realitních serverů až po cenovou mapu piva v Praze.

Mapy cestující

Ne každý má všechno před cestou naplánováno předem a tak není divu, že silnou částí české verze map je také jejich mobilní mutace. Mobilní mapy Google jsou dostupné prostřednictvím jednoduché aplikace pro většinu chytrých telefonů. Trochu potíž je v různé míře podpory pro různé platformy, uživatel by se rozhodně měl chytnout s platformami: Windows Mobile, Symbian Series 60 3rd Edition (Nokia), a u některých zařízeních s podporou Javy.

Poté co jsme si několik verzí mobilního přístupu k mapám vyzkoušeli, musíme konstatovat, že jsou v kvalitě jednotlivých aplikací rozdíly. Asi nejlépe zvládnutá se nám zdála verze pro nokiácký Symbian. Samotné mapy jsou pro mobilní přenosy poměrně dobře optimalizovány a s jejich nahráváním nejsou po EDGE nejmenší problémy. Mobilní mapy mají oproti své plnohodnotné internetové matrici dokonce jeden extra bonus. Je jím (pravda, hodně přibližná, ale přece jenom jakási) vaše lokalizace prostřednictvím stanic BTS. Přesnost pochopitelně hodně závisí na hustotě sítě v dané oblasti, ale i tak jde pro nenáročného uživatele o zajímavou alternativu k turistickému využití GPS.

Malý test relevance vyhledávání

Nový obchodní model?

Google se nijak netají tím, že je celý projekt Map Google připravován ve spolupráci s řadou českých partnerů. Základní adresář firem tak například pochází ze spolupráce se společností Mediatel, za níž stojí Zlaté stránky, informace službách (databáze hotelů a restaurací) pocházejí od TravelGuide, CRESTu a portálu Grand Restaurant. V podobném duchu bychom mohli pokračovat i u dalších kategorií v databázi, mnoho užitečných dat poskytl napřílad turistický server CZeCOT.com. Google tak zadarmo získává informace, které zhodnocují původně nepříliš zajímavou databázi mnohanásobně.

Na atraktivitě služeb přidává i možnost jakési interaktivity: uživatelé mhou k jednotlivým položkám dopisovat komentáře (například spokojenost s obsluhou) a firmy naopak mohou jednoduše registrovat další služby, a to navíc bez jakéhokoli registračního či udržovacího poplatku. Stačí jen zabrousit do patřičného adresáře firem, ten se nachází zde, a pak se zaregistrovat. Formulář podporuje dokonce vkládání fotografií. Netřeba dodávat, že takto sílící nástroj má poměrně zajímavý komerční potenciál, je samozřejmě otázkou, jestli se ho Google rozhodne v dohledné době nějak využít.

Mapy Google nejsou jen Mapy, ale také API

Firmy, zájmové organizace, kluby turistů a pravděpodobně i řada ambicióznějších uživatelů by mohli docenit také platformu pro tvorbu vlastních map, nebo přesněji vlastních vrstev map stávajících. Takto lze sdílet například informace o oblíbených restauracích, mapy potápěčských lokalit nebo jeskyň v okolí nebo fotografie a videa z dovolené. Vytvářet vlastní mapy lze hned několika způsoby, kliknutím na odkaz „Uložit do složky Moje mapy“ v informační bublině, což je vhodné zejména pro běžné uživatele, kteří chtějí sdílet se světem své zážitky z dovolené, a nebo vytvořením sofistikovaného mappletu za pomoci Javascriptu a Map Google API. Po vygenerování API Klíče pro konkrétní web lze vkládat vlastní výřezy map přímo do uživatelských stránek (já jsem si to vyzkoušel například zde).

Uživatelské fotografie z vybrané lokality

Od svého trochu nemastného a neslaného startu urazily české Google Maps zajímavý kus vývojové cesty. Jestli Google někdy trumfne mapové služby českých portálů, které se nemusejí tolik ohlížet na zahraniční uživatele, zůstává ve hvězdách. Sám Bengl k tomu říká: Český Internet je z oblasti map fenomenální a počtem mapových serverů je ve světě jedinečný, takže rozhodně netvrdím, že máme v průniku na trh lehkou pozici, ale snažíme se a myslím, že rozhodně máme co nabídnout. Jedno je ale jisté již dnes, Google se vydal svou vlastní cestou a obsah, který na svém mapovém portálu nabízí, si své příznivce rozhodně najde.