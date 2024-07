Petra Dolejšová: Samotné prompty většinou autorským dílem nejsou. Doporučuju je ale archivovat

Používáte sama nějaké aplikace využívající umělou inteligenci?

Používám.

Část rozhovoru jsme přepsali, celý si můžete pustit ve formě podcastu:





Které přesně?

ChatGPT. A potom tím, že školím a používám prezentace, které dělám v Canvě, tak v Canvě už jsou nějaké AI nástroje integrované. A pak takové ty klasiky – Midjourney, DALL-E a podobně.

Postupně projdeme některé věci detailněji. Lze ale na začátek jednoduše shrnout, jak je to v případě takových aplikací s autorským právem?

Zkusím to popsat jednoduše, ale samozřejmě v každé jednoduchosti je potom spousta výjimek. Pokud se budeme bavit o autorských právech, je důležité vědět, že autorské dílo je všechno, co vytvoří člověk. Jeden z těch podstatných znaků také je, že to musí být lidská tvorba. Což znamená, pokud se budeme bavit o tvorbě za pomoci AI nástrojů, že se musíme ptát, kdo fakticky třeba ten obrázek, video nebo text vytvořil. Jestli to byl člověk, nebo AI nástroj.

Pokud to byl člověk a použil nějaký AI nástroj čistě jako nástroj, před dobou s AI to byly takové ty Photoshopy a další různé pomůcky, který jsme využívali, tak tam pořád autorské právo zůstává tomu člověku. Ale pokud jsem AI nástroj využila tak, že jsem ho jako pošťouchla a řekla „teď mi vytvoř nějaký obrázek, nějakou fotku, nějaký text“, tak tam je ten tvůrce AI nástroj. A AI nástroj není člověk, což znamená, že tam autorské dílo vlastně nevzniká a je to takové jako nic.

Už jste to naznačila, ale raději se ujistím. Pokud si pro ChatGPT vytvořím nějaký prompt, tak výsledek tedy není autorským dílem?

Pokud jde o nějaký jednoduchý prompt typu „napiš mi článek na téma umělá inteligence a právo“, tak ten prompt není chráněný. Je to jen nějaký námět, který z pohled zákona chráněný není. Navíc ten článek vytváří ChatGPT, takže vlastně nic autorského nevzniká.

Ale pokud mu budu dávat prompty, které jsou velmi přesné a vlastně pomocí těch promptů ChatGPT dotlačím do nějaké přesné představy, tak ho vlastně vedu, stejně jako bych používala třeba skalpel, a pak tam autorské dílo vzniknout může. Typicky se to bude využívat u obrázků nebo u videí, kdy mám přesnou představu, jak by třeba to video mělo vypadat, akorát dnes už nebudu využívat nástroje, které byly typické před dobou umělé inteligence.

Jenom tady teda většinou zvedám prst a upozorňuji na jednu důležitou věc, a to že pokud se náhodou do budoucna budu chtít hádat, že to dílo sice vzniklo s pomocí AI, ale že jsem to vytvořil já, a jsem tedy autor, tak to nestačí jen tvrdit. Musíte to u případného soudu jasně doložit, že jste to vypromptovali vy, a dokázat, jak komplikovaná ta promptovací část byla. Proto už dnes tvůrcům, grafikům, kreativcům, videomakerům doporučuji používat takové AI nástroje, které logují historii, aby byli schopni doložit, jak k finálnímu výsledku dospěli.

Jak by se to tedy u případného soudu přesně dokazovalo, že autorem nějakého nápadu, při kterém byly využité nějaké prompty, jsem já?

Úplně stejně, jako to bylo ve světě před AI. Když se o něco hádám u soudu, tak žalobce má vždycky těžší postavení v tom, že musí nejenom něco tvrdit, ale musí to i prokázat. Jinak prostě nevyhraje. Takže dřív, když jste se hádal o to, že něco je vaše autorské dílo, tak jste u soudu musel dokázat, jak to autorské dílo vzniklo. Měl jste třeba uložené skici nebo různé verze uložené ve Wordu. V době AI je to to samé. Musíte prostě ukázat historii vzniku toho díla.

Jde ale tedy o to, jakou vlastní invenci do toho díla člověk dal. Když si třeba vygeneruji nějaký běžný obrázek a pak si k tomu univerzálním písmem doplním nějaký nápis, tak to asi úplně originální nebude, ne?

Ne, to nebude autorské dílo. Já ho vždycky říkám: pojďme se podívat, proč zákon chrání jenom lidskou tvorbu, proč je tam podmínka, že to musí vytvořit člověk. Je to z toho důvodu, že autorská díla jsou, jak tomu někdy říkám, taková miminka. Každý tvůrce se na své výtvory dívá jako na děťátko a takové děťátko musíte počít, musíte ho odnosit a porodit. A ten porod dost bolí. Není to tak, že přijdete do práce a napíšete bombastický článek. Je to prostě proces, který bolí. A právě to je to, co zákon chrání. Právě proto je nutné se dívat, kdo byl tím, kdo to děťátko porodil, zda to byl ten AI nástroj, nebo konkrétní člověk, kterému AI nástroj dělal jen takového porodního asistenta.

Jak je to s použitím takto vytvořených děl? Když je to autorské dílo, tak se to dá využívat třeba i komerčně? Ptám se na to, protože některé aplikace upozorňují, že vzniklé výtvory komerčním způsobem využívat nelze a jsou jen pro osobní potřebu. Zároveň se už objevily reklamní kampaně, kde se chlubí, že vznikly s pomocí AI nástrojů.

U reklamních kampaní, které mají takový ten hashtag AI generated a podobně, tak se musíte podívat, jak moc je to pravda. Většinou, pokud se podíváme na některé reklamy a díváme se na to making of, to znamená, že AI nástroj byl vlastně jenom tím asistentem. Že se v něm dělaly jen nějaké rekvizity nebo kulisy. Ale scénář vytvořil člověk, byť pro jeho následnou realizaci použil AI nástroj. V takovém případě bych se nebála říct, že autorská práva jsou pořád v rukou toho člověka.

VIDEO: Reklama od Coca-Coly, kde byla využitá umělá inteligence

Zdroj: YouTube.com

A s tím komerčním využitím je to obecně tedy jak?

Je pravda, že AI nástroj často upozorňuje, že vám uděluje licenci pro komerční, nebo osobní použití. V první řadě je ale nutné se podívat na to, že licenci nám může udělit jenom k tomu, co je autorským dílem. To znamená jen tam, kde jsem ChatGPT a podobně použila čistě jako nástroj. Pokud to tak nebylo a fakticky to odrodili oni, tak z pohledu práva vlastně nic nevzniklo. Takže oni nám licencují nic. Můžeme se bavit o tom, že jsem s nimi uzavřela smluvní podmínky a zavázala se, že to nic budu používat jen určitým způsobem.

V opačném případě bychom se teoreticky mohli bavit o porušování podmínek, jenomže když to nic, ten obrázek, který jsem vygenerovala, použiji třeba na sociální sítě, někomu se bude líbit, tak si ho kdokoliv může vzít, protože to nic není vlastně vůbec chráněné. A může si ho použít třeba i komerčně, protože ten dotyčný nemá s tím nástrojem žádné smluvní podmínky uzavřené, tudíž nemá co porušovat.

Ale nedovedu si představit, že vám DALL-E bude psát, že jste porušili nějaká autorská práva. Já mu na to odpovím, že neporušili, protože nevzniklo autorské dílo. Bavíme se samozřejmě v teoretické rovině, upřímně jsem ale přesvědčena, že se v tomto ohledu nebude nic dít.

Už jste zmiňovala, že v okamžiku, kdy člověk dává do nějakého díla určité úsilí, tak jde o autorské dílo. Jak by to bylo v případě důkladně vymyšleného promptu, který by někdo vzal a ve stejném znění by použil opět třeba v ChatGPT? Dopustil by se v tomto případě krádeže nebo porušení autorských práv?

Na to nemáme úplně jednoznačné názory. Upřímně si myslím, že ne. Ten prompt samotný je jen nějakým námětem, není chráněný, takže já si ho mohu vlastně vzít. Můžeme se bavit o tom, že některé prompty už budou natolik kreativní a jejich tvůrce do nichž musel vložit tolik talentu, že už by se jednalo o autorské dílo. Ale myslím, že v dnešním světě zatím takových promptů moc nebude.

Jak je to s autorskými právy v případě, že bych chtěl vytvořit obrázek ve stylu Picassa nebo jiného umělce? Některé aplikace to sice omezují, v jiných to ale jde zadat. Jaký na to máte názor vy?

Právě tohle, tedy jak správně promptovat, aby nedošlo k problému, nyní školím hodně ve firmách a v agenturách. Protože zadávání promptů ve stylu „vygeneruj mi rybičku Nemo“ nebo „vygeneruj mi inzerát, jakoby ho kreslil Antoine de Saint-Exupery“, si hraje s porušováním autorských práv.

U některých umělců autorská práva sice už expirovala, protože autorská práva trvají jenom 70 let po smrti, takže třeba Antoine de Saint-Exupery už je vlastně expirovaný. Jenomže pro ty marketingové účely je tvorba známých autorů dál chráněna v rámci ochranných známek.

