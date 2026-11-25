Evropská komise chce zásadně finančně podpořit rozvoj umělé inteligence a kvantových technologií. Komise představila „Quantum Act“ a také nový investiční nástroj Sovereign Tech Equity Fund (STEF), přes který mají proudit investice do umělé inteligence a kvanatové výpočetní techniky. Podle listu Financial Times má jeho objem dosáhnout 50 miliard eur, tedy v přepočtu přes 1,2 bilionu Kč.
Vizí je, aby se Evropa stala do roku 2030 „globálním lídrem“ v kvantech a překonala USA i Čínu. Peníze by přitom podle Financial Times měla Evropa investovat do rozsáhlejších, rizikovějších a dlouhodobějších investic, než jak to činí ve stávajících programech podobného typu. Komise částku oficiálně nepotvrdila a FT se odkazuje na dva účastníky evropských diskusí. „Je to pravý opak toho, co EU obvykle dělá, a právě proto to potřebujeme,“ uvedl podle listu jeden z nich.
Kvantový akt slibuje zkonsolidovat a koordinovat kvantový výzkum v celé EU, vytvořit evropskou síť špičkových výzkumných institucí a zároveň urychlit zavádění těchto technologií do reálného světa. Posílit mají i projekty na navigaci bez satelitů nebo na postkvantovou kryptografii, která má evropské digitální systémy ochránit před kybernetickými útoky nové éry. Akt má podpořit i vytváření celoevropských kvantových infrastruktur.
Návrh teď čeká na schválení Evropským parlamentem a Radou. Podle Evropské komise strategie pro kvantovou Evropu z roku 2025 vykázala veřejné kvantové investice EU a jejích členských států převyšující 11 miliard eur. To zahrnuje podporu výzkumu prostřednictvím stěžejní iniciativy Quantum, bezpečných komunikačních sítí a evropské sítě kvantových počítačů.