Facebook do mobilní aplikace přidá historii prohlédnutých odkazů, říká si tak o souhlas se sledováním

Facebook postupně zpřístupní speciální úložiště všech odkazů, na které v mobilní aplikaci kliknete. Tato funkcionalita nazvaná Historie odkazů bude ve výchozím nastavení zapnuta, uživatelé ji ale budou moci deaktivovat. Informoval o tom server Gizmodo. K zavádění novinky dochází postupně, v české verzi zatím dostupná není.





Jde o reakci společnosti Meta na regulaci v oblasti ochrany soukromí. Meta hledá nové způsoby, jak si nezhoršit své postavení ve sběru dat využívaných k reklamním účelům.





Facebook prezentuje Historii odkazů jako užitečný nástroj pro spotřebitele, nikoliv jako způsob, jak sledovat jeho chování. Ve vyskakovacím okně vybízejícím k souhlasu s novou metodou sledování používá formulaci „s novým nastavením už neztratíte žádný odkaz.“

Společnost slibuje, že do 90 dnů od vypnutí této funkcionality odstraní historii odkazů, kterou k uživatelskému účtu shromažďuje.

Jak poznamenává server Gizmodo, představená novinka vyvolává řadu otázek. Meta vždy sledovala odkazy, na které uživatelé klikají, a toto je poprvé, kdy o tomto špehovacím nástroji Facebooku získají uživatelé přehled nebo dokonce kontrolu nad ním. Jinými slovy Meta žádá uživatelé o povolení pro kategorii sledování, kterou používá už více než deset let.

Při kliknutí na odkaz na aplikaci Facebook nebo Instagram se webová stránka načte ve speciálním prohlížeči integrovaném do aplikace, nikoliv ve výchozím prohlížeči telefonu. Jak zjistil výzkumník v oblasti ochrany soukromí Felix Krause, Meta do navštívené webové stránky vkládá speciální „keylogging“ Javascript, který společnosti umožňuje sledovat vše, co je napsáno a na co je kliknuto, včetně hesel. Totéž dělají i další aplikace včetně TikToku.