 »  Facebook nechal hlasové zprávy uživatelů přepisovat stovkami externistů

Karel Wolf

Společnost Facebook zaměstnávala stovky externistů tím, že je nechávala přepisovat hlasové zprávy uživatelů, s odvoláním na zdroje spojené s událostí to tvrdí agentura Bloomberg.

Celou záležitost momentálně prošetřuje irský úřad pro ochranu osobních údajů: „Požadujeme podrobné informace ohledně tohoto zpracovávání a toho, proč se Facebook domnívá, že takovéto zpracovávání dat je v souladu s jeho závazky plynoucími z GDPR,“ prohlásil pro agenturu úřad.

Facebook praktiku sice potvrdil, ale zároveň upozornil na to, že od ní již upustil. „Podobně jako společnosti Apple a Google jsme lidské přezkoumávání audia pozastavili více jak před týdnem," zareagoval na odhalení Facebook.

Praxe se navíc měla týkat pouze uživatelů, kteří dali s přepisem souhlas, respektive těch, kteří v aplikaci Messenger zvolili, že si přejí, aby byly jejich hlasové zprávy přepisovány. Facebook nicméně nikde neupozornil, že se data během procesu mohou dostat do rukou třetí straně. Data byla před samotným předáním externistům anonymizována, tedy nemělo by z nich jít odvodit jejich autory, to se ale v praxi snáze řekne, než skutečně zajistí.

Facebook měl používat lidský tým jako kontrolní skupinu, vůči které se porovnávaly přepisy prováděné umělou inteligencí.