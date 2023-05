Facebook v ČR některým uživatelům opět zobrazuje náhledy článků z médií. Může jít jen o chybu

Na Facebook se vrátily náhledy článků (tzv. snippety) online médií z Česka. Není ale jasné, zda jde o záměrnou změnu přístupu Facebooku, nebo jen o technickou chybu. Vyjádření Facebooku zjišťujeme.





V tuto chvíli se každopádně náhledy řadě uživatelů znovu zobrazují, a to u všech námi testovaných online tittulů. Příspěvek se sice při zadávání stále tváří tak, že u něj náhled není, po publikování se u něj ale fotka i perex (je-li k dispozici) zobrazí.





Náhled se přitom nezobrazuje ani v debuggeru, tedy veřejně dostupném nástroji, který slouží k odstraňování případných chyb u sdílených příspěvků. „Provided og:image URL, https://i.iinfo.cz/images/84/mobilni-zakladnova-stanice-bts-antena-1_watermark-lupa-cz.jpg could not be processed due to EU news domain license restriction. For Details: https://www.facebook.com/hel­p/533727544131571,“ reaguje při pokusu o odladění odkazu na novinářský text.

Facebook přestal snippety u mediálních článků v Česku ukazovat loni v prosinci. Šlo o reakci na novelu autorského zákona, která dává vydavatelům právo požadovat za používání úryvků svého obsahu online licenční poplatky. Podobně na zákon reagoval také Google.