 »  Facebook začal skrývat počty lajků, zatím jen v Austrálii

Karel Wolf

Počínaje dnešním dnem, nebude část australských uživatelů vidět ve svých news feedech počty lajků (Líbí se) u příspěvků ostatních uživatelů. Namísto: „Toto se líbí Kamila Nováková a 30 dalším,“ uvidí u příspěvku pouze „Toto se líbí Kamila Nováková a dalším“.

Facebook si kontroverzní, ale dostatečně dopředu avizovanou změnu již na nečisto vyzkoušel na Instagramu, kde podobný test probíhal v sedmi zemích (Austrálii, na Novém Zélandu, Brazílii, Kanadě, Japonsku, Itálii a Irsku) od jara.

„Chceme odstranit čísla, aby se lidé mohli lépe soustředit na kvalitu interakcí a kvalitu obsahu, raději než na počty lajků, nebo reakcí, které příspěvky vyvolávají,“ prohlásila podle BBC pro Australian Associated Press Mia Garlick, head of policy and communications pro Facebook v Austrálii a Novém Zélandu. Facebook, který chce postupem času skrýt počty lajků po celém světě, se údajně snaží tímto způsobem bojovat proti projevům závisti a pocitům vlastní nedostatečnosti u méně populárních uživatelů.

Přestože na Instagramu společnost poměrně ostře narazila se stejným konceptem u instagramových influencerů, výsledky zřejmě nebyly tak hrozné, aby odradily od dalšího experimentování i na hlavní platformě. Výsledky jarního instagramového experimentu si nicméně Facebook nechává dosud pro sebe a neposkytl k nim veřejně žádný komentář.