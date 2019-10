 »  Facebook začal testovat novou záložku Zprávy (News)

David Slížek

Zajímavé články médií vybrané lidskými editory i algoritmy na jednom místě. To má být záložka Zprávy (News), kterou dnes Facebook zprovoznil několika stovkám tisíc uživatelů v USA. Jak dlouho testovací provoz potrvá a kdy bude záložka k dispozici i dalším uživatelů, zatím není jasné.

Zprávy (News) mají kromě sekce s výběrem odkazů, který provedou lidští editoři (Today’s Stories), obsahovat i odkazy na texty, které čtenáři navrhne algoritmus na základě toho, co dříve četl, sdílel nebo jaké stránky sleduje.

Záložka obsahuje i sekci, ve které se budou objevovat zprávy z médií, která si uživatel předplatil a propojil svůj čtenářský účet s tím facebookovým.



Autor: Facebook

Do Zpráv (News) se dostanou ta média, která splní několik podmínek: jsou registrovaná na seznamu Index zpravodajské stránky (News Page Index), který ma zajišťovat, že dodržují základní pravidla – jde o primárně novinářské weby (tedy ne například o satiru nebo o web založený na obsahu vytvářeném uživateli), uvádějí zdroje informací, jména autorů i dalších členů redakce a zveřejňují čas publikování svých textů (tady najdete kompletní pravidla registrace).

Zapojení vydavatelé kromě toho musí vyhovět hodnocení, zda nešíří dezinformace – o to se pro Facebook starají externí hodnotitelé. A v neposlední řadě musí jít o média, která mají dostatečně velký počet čtenářů (přesná čísla Facebook nezveřejnil).

Podle neoficiálních informací deníku Fonancial Times (paywall) se Facebook v začátku dohodl na publikování odkazů s asi 200 vydavateli. Některým z nich nabídl za účast v projektu licenční poplatky ve výši milionů dolarů. Mají mezi nimi být například The Wall Street Journal, BuzzFeed, Business Insider, The Washington Post. Naopak New York Times nebo agentury Associated Press či Reuters mezi vybranými údajně nejsou.