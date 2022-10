Falešné domény mohou zmást žadatele o sociální dávky, CZ.NIC je ve velkém blokuje

Digitalizace systému sociálních dávek a s tím spojená možnost o tyto dávky žádat přes internet láká kyberútočníky. Ti ve zvýšené míře registrují domény, které vyvolávají dojem, že slouží ministerstvu práce a sociálních věcí pro tyto žádosti. Správce tuzemské národní domény, CZ.NIC, v současné době administrativně vyřadil ze zóny .cz na pět desítek domén, které mají ve svém názvu obsaženu kombinaci písmen skutečné domény ministerstva: mpsv.





Právní důvody pro blokaci domén jsou v těchto případech v zásadě dvojí: buď jde o porušení článku 17 pravidel pro jejich registraci, tedy stejný důvod, jako CZ.NIC dříve použil u dezinformačních webů, nebo doména přestala být dostupná dokonce už na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Je tak zjevné, že o phishingové aktivity parazitující na sociálních dávkách se policie zajímá.





DIGITALIZUJEME

O dávky půjde požádat online. Kdy? Už brzy!

🗓️1.7. Příspěvek na bydlení

🗓️1.8. Rodičovský příspěvek

🗓️1.9. Přídavek na dítě



Založte si elektronickou identitu občana a komunikujte s námi z pohodlí domova.https://t.co/iAPoMYoc87



A co ještě? ⬇️⬇️⬇️ — MPSV ČR (@mpsvcz) June 24, 2022

Aktivita kyberútočníků zesiluje v návaznosti na to, jak MPSV oznámilo zpřístupnění online žádosti u dalších druhů sociálních dávek. K podání žádostí je nutné se autentizovat přes Identitu občana.

Řešením, jak do budoucna škodlivý dopad tohoto druhu kyberkriminality minimalizovat, by byl přesun všech domén státní správy z domény druhého řádu pod zastřešující doménu .gov.cz. V popisovaném případě by pak web ministerstva práce a sociálních věcí měli návštěvníci najít na adrese mpsv.gov.cz. Je o tom přesvědčený výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip.

Tohle je přesně ten důvod, proč měl stát už dávno používat https://t.co/RcwPrrNLUW. Proto jsme mu ji kdysi dávno předali. Zapamatovat si domény všech ministerstev a úřadů prostě nejde a tak jsou pak uživatelé více nachylní podlehnout phishingu. https://t.co/IOsa0VK3dZ — Ondrej Filip (@ondrejfilip) October 7, 2022

Ruku v ruce s tím by stát musel spustit informační kampaň, která by naučila uživatele hledat veškeré služby státní správy pod sjednocující vládní doménou.