Lupa.cz

CNN Prima News zařadí do sobotního programu vaření. Na obrazovky se vrací Filip Sajler

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

CNN Prima News - natáčení rubriky Filipa Sajlera Autor: TV Prima
Natáčení rubriky Filipa Sajlera

Šéfkuchař Filip Sajler, kterého diváci patnáct let znali z pořadu Kluci v akci na ČT1, se po pětileté pauze vrací před kameru. Od 30. května 2026 bude každou sobotu vařit ve víkendovém vydání ranní show Nový den na stanici CNN Prima News.

Na starosti bude mít desetiminutovou rubriku Bistro Nový den. Stanice nejprve nasadí pět premiérových dílů, po letní přestávce se rubrika vrátí 12. září s dalšími patnácti díly.

Rubrika bude v sobotním vysílání vždy pět minut po půl deváté ráno. Sajler v každém díle slibuje uvařit jídlo přesně za deset minut. Mezi prvními recepty jsou například pepřová omáčka, kuře s rýží nebo kuře na paprice. Záznamy budou zpětně dostupné také na platformách skupiny Prima.

Víkendovou verzi Nového dne zařadila CNN Prima News do programu teprve na konci ledna 2026. Oproti všedním vydáním zaměřeným na zpravodajství a politiku dává více prostoru lifestylovým tématům.

Za rubrikou stojí vedoucí redakce Nového dne Milan Blažek spolu s tvůrčím týmem Creativ. „Prima si za posledních zhruba patnáct let vybudovala velmi silnou identitu týkající se gastronomie a lifestylových pořadů. Právě proto spojení s Filipem dává mediálně i programově velký smysl,“ uvedl Blažek. Skupina Prima dlouhodobě staví na gastronomickém vysílání, uvedla například pořady Ano, šéfe!, Rozpal to, šéfe!, Vařte jako šéf či Prostřeno!.

Svou několikaletou nepřítomnost na obrazovce vysvětluje Sajler rozjezdem vlastních podnikatelských projektů. Patří mu velkovýroba vývarů a hotových jídel. „Z televizní obrazovky jsem na čas zmizel záměrně. Chtěl jsem se soustředit na věci, které mě opravdu baví a dávají mi smysl,“ uvedl šéfkuchař. 

Podnikat začal v roce 2004, postupně otevřel restauraci, cateringovou firmu i provoz firemních kantýn. V televizi se poprvé objevil v září 2005 v pořadu Kluci v akci na ČT1, kde po boku Ondřeje Slaniny vařil až do února 2021. Tehdy svůj odchod zdůvodnil potřebou věnovat se rodině a svým firmám.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Polovina internetového provozu jde šesti společnostem „MAMAAN“

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Český startup skládá dokonalého avatara

Václav Moravec spustil placený web

Recenze: Pecka.TV

Test: Kia K4 vypadá moderně, ale vzpomíná na staré dobré časy

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).