CNN Prima News rozšíří ranní blok Nový den o víkendová vydání

Zpravodajská stanice CNN Prima News začne vysílat ranní blok Nový den také o víkendech. První víkendové vydání má být v sobotu 31. ledna 2026 a v neděli 1. února, vždy od 5:55 do 9:00. Podle televize půjde o uvolněnější formát s větším prostorem pro volnočasová témata, ale se zachováním pravidelných zpráv.
Zatímco všední Nový den se zaměřuje hlavně na aktuální zpravodajství, politiku a servisní informace, víkendová verze přidá více kultury, sportu, vaření a tipů na trávení volného času. Vysílání má zahrnovat také technologie, motorismus, gaming, hobby a módní trendy. Součástí mají být reportáže, živé vstupy z různých částí Česka a rozhovory s hosty.
Vedoucí redakce Nového dne Milan Blažek v tiskové zprávě sdělil, že víkendové vydání má umožnit „zvolnit“ a věnovat se tématům, na která „přes týden kvůli politice, světovému dění či dopravní situaci není tolik času“.
Program má doplnit několik nových rubrik. Zmíněna je například část o domácích zvířatech ve spolupráci s pořadem Prima Mazlíček. Připravuje se také víkendové kuchyňské studio, kde mají recepty představovat influenceři, herci, sportovci a další známé osobnosti.
CNN Prima News na víkendy nasadí dvě nové moderátorské dvojice. Lenka Špillarová se má po mateřské dovolené vrátit na obrazovku po boku politického reportéra Jana Sochy, jejich premiéra je plánována na 21. února. Špillarová uvedla, že se těší na uvolněnější formát, Socha označil nabídku za příležitost získat další moderátorské zkušenosti a doplnil, že chce využít zkušenosti z parlamentního zpravodajství.
Druhou dvojici mají tvořit reportéři zahraniční redakce Monika Rusová a Adam Křivánek, kteří dosud v Novém dni moderovali zprávy. Poprvé se mají objevit 14. února. Rusová by chtěla dělat divákům společnost „s klidem, lehkostí a snad i trochou legrace“.
Televize zároveň oznámila, že se ve vysílání budou střídat i dosavadní moderátorské dvojice Daniela Habešová s Markem Kafkou a Daniela Révai s Jiřím Šléglem. Na přípravě se podle stanice mají podílet i týmy pořadů Prima Česko, Showtime a tváře z hobby pořadů skupiny Prima.