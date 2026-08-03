Fond spojený se známými podnikateli investoval do Seyforu a dalších technologických firem

Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II uskutečnil svou první velkou investici. Za 278 milionů eur (zhruba 6,7 miliardy Kč) získává 68% podíl v private equity portfoliu investiční skupiny Sandberg Capital. Součástí transakce je mimo jiné česká softwarová skupina Seyfor, poskytovatel pokladních systémů Dotykačka Group, cloudová společnost Revolgy Group nebo česká vzdělávací softwarová skupina Educleus, pod kterou patří systém Bakaláři.
Seyfor tvoří největší část portfolia. Je to druhá největší softwarová skupina v Česku. Firma ovládaná Martinem Cíglerem a Sandberg Capital loni poprvé překonala miliardu korun provozního zisku EBITDA při obratu 5,5 miliardy korun. V posledních letech uskutečnila desítky akvizic napříč Evropou a uvedla, že chce do roku 2030 dosáhnout valuace přes jednu miliardu eur.
J&T Arch II navazuje na investiční platformu J&T Arch Investments, která je úzce spojená se skupinou J&T a kapitálem jejích zakladatelů v čele s Patrikem Tkáčem. Ve fondu jsou zároveň soustředěny investice významných podnikatelů a projektů spojených například s Danielem Křetínským, Tomášem Spurným nebo Karlem Komárkem. Sandberg Capital založil v roce 2014 Martin Fedor a patří mezi nejaktivnější technologické private equity investory ve střední Evropě. Podle společnosti uskutečnil více než 70 akvizic napříč technologickými platformami.