Lupa.cz

Druhá největší česká IT firma poprvé vytáhla zisk nad miliardu, chce se stát jednorožcem

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Martin Cígler, Seyfor Autor: Seyfor

Česká technologická skupina Seyfor se loni v zisku poprvé dostala nad miliardu korun. Podnik, který ovládají Martin Cígler a Sandberg Capital, loni vytáhl konsolidovaný obrat z necelých pěti na 5,5 miliardy korun. Zisk EBITDA vyskočil ze zhruba 800 mírně nad miliardu. EBITDA roste rychleji něž obrat, a to o desítky procent ročně.

Seyfor se podle Cíglera chce do roku 2030 stát evropským jednorožcem, tedy firmou s hodnotou nad jednu miliardu eur.

Seyfor je druhou největší IT skupinou u nás. Větší jsou aktiva KKCG, tržby skupiny Aricoma přesahují 10 miliard korun.

Zisk nad miliardu korun se podařil dříve, než skupina očekávala. Je to dáno organickým růstem a akvizicemi, které Seyfor neustále realizuje. Kromě Česka nakupuje také na dalších evropských trzích. V posledních letech na to šlo více než sto milionů eur.

“První akvizice realizoval Seyfor na domácím trhu, nicméně zásadní zlom představoval v roce 2016 vstup do Evropy, konkrétně na Balkán prostřednictvím akvizice společnosti SAOP, která dnes podniká jako Seyfor Adriatic. V průběhu následujících let zde Seyfor navázal na svůj růst dalšími akvizicemi a tento region dnes ukazuje, jak efektivně dokáže nové firmy rozvíjet a škálovat. Za posledních deset let vzrostla EBITDA realizovaná Seyfor Adriatic zhruba desetinásobně, z přibližně jednoho milionu eur na 10 milionů eur. Seyfor Adriatic se tak dnes na celkové EBITDA skupiny podílí zhruba z 26,44 %, na tržbách pak z 12,6 %,” shrnula společnost.

“Od vstupu na Balkán posiluje Seyfor postupně své působení napříč Evropou a cíleně rozšiřuje své portfolio i geografické pokrytí. V minulém roce dokončil úplné převzetí společnosti Dotykačka, posílil svou pozici v Srbsku akvizicí společnosti NPS, rozšířil fleet management v Česku prostřednictvím firmy Radium a vstoupil na maďarský trh koupí společnosti Revolution Software,” doplnil Seyfor.

Miliardová IT skupina z Brna koupila další společnost, tentokrát z Ostravy Přečtěte si také:

Miliardová IT skupina z Brna koupila další společnost, tentokrát z Ostravy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Proč se AI v Česku nedaří?

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).