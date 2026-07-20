Fotbalové MS zasáhlo na ČT sport 4,4 milionu lidí. Nejvíce táhlo semifinále

Přenosy z fotbalového mistrovství světa na ČT sport zasáhly 4,429 milionu diváků starších čtyř let, kteří se dívali alespoň tři minuty v kuse. Televize to na základě dat Asociace televizních organizací a agentury Nielsen oznámila v pondělní tiskové zprávě.
Nejsledovanějším přenosem České televize z fotbalového mistrovství světa 2026 bylo semifinále mezi Anglií a Argentinou. V průměru si ho pustilo 1,041 milionu diváků starších čtyř let. Stanice v tu dobu oslovila 35,28 procenta lidí u televizních obrazovek. Alespoň část semifinálového utkání vidělo 1,7 milionu lidí. Na digitálních platformách České televize zaznamenal zápas 270 tisíc spuštění.
Finálový duel Španělska s Argentinou sledoval na ČT sport v neděli 19. července v průměru rovný milion diváků starších čtyř let. Podíl na publiku dosáhl 32,90 procenta a celkový televizní zásah 1,79 milionu lidí sledujících alespoň tři minuty v kuse. Na internetu měl přenos 480 tisíc spuštění, nejvíce ze všech zápasů v nabídce ČT. Finálové utkání bylo celkově nejsledovanějším pořadem nedělního večera, další stovky tisíc zájemců si ho pustily na stanici Nova Action.
Zápas české reprezentace proti Jihoafrické republice v základní skupině přilákal v průměru 913 tisíc diváků. Stanice ČT sport v době vysílání dosáhla podílu 31,67 procenta. Utkání zasáhlo celkem 1,618 milionu lidí a na digitálních platformách evidovala televize 325 tisíc spuštění.
Čtvrtfinále Francie s Marokem sledovalo v průměru 578 tisíc lidí při podílu 29,09 procenta. Osmifinále Brazílie s Norskem si pustilo 518 tisíc diváků a ČT sport v tu chvíli patřilo 25,29 procenta televizního publika.
„Účast českého týmu zajištěná na poslední chvíli, délka turnaje a časový posun pro nás byly velkými výzvami. Nějaké nedorazy by se určitě našly, v zásadě ale všechno proběhlo tak, jak jsme plánovali,“ zhodnotil šampionát vedoucí fotbalové redakce ČT David Kozohorský.
Česká televize odvysílala zápasy na programu ČT sport a doplnila je studiem i reportážemi přímo z dějiště turnaje. Údaje o televizní sledovanosti vycházejí z měření Asociace televizních organizací a společnosti Nielsen.