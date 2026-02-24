FreeSat mění vysílací parametry u tří stanic

Česko-slovenská satelitní platforma FreeSat oznamuje změnu vysílacích parametrů hned tří televizních stanic. Změny se týkají kanálů FilmBox SK, Spektrum Home a Minimax.
Většina předplatitelů si technických úprav pravděpodobně vůbec nevšimne, protože jejich přijímače se díky funkci automatického ladění FastScan aktualizují samy. Zákazníci bez této funkce však musí přeladit manuálně.
Stanice FilmBox SK bude na satelitu Astra 23,5°E dostupná ve standardním rozlišení, klienti internetové televize ji mohou sledovat v HD. Manuální přeladění doporučuje provozovatel provést nejpozději do 31. března 2026.
Do 12. března 2026 je nutné přeladit také programy Minimax a Spektrum Home. Změna se týká zákazníků s balíčky FreeSat Light, FreeSat Medium HD a FreeSat plus HD, které jsou dostupné ze satelitu Thor 0,8°W.
Přehled nových technických parametrů:
|Parametr
|FilmBox SK
|Spektrum Home
|Minimax
|Pozice ve FastScanu
|5
|50
|95
|Satelit
|Astra 23,5°E
|Thor
|Thor
|Kmitočet
|11 934 MHz
|12 149 MHz
|12 149 MHz
|Polarizace
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|FEC
|3/4
|3/4
|3/4
|Symbolová rychlost
|29 900 kS/s
|30 000 kS/s
|30 000 kS/s
|Norma
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|ON
|OFF
|OFF