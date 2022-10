Google či Facebook mají platit vydavatelům v ČR za obsah. Sněmovna schválila novelu autorského zákona

15:15 – do textu jsme přidali reakci Googlu

Poslaneckou sněmovnou prošla novela autorského zákona. Obsahuje řadu změn, k nejdůležitějším ale patří implementace evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Vydavatelé online médií podle ní mají získat právo požadovat za používání svého obsahu online od provozovatelů internetových služeb licenční poplatky. Právo má platit dva roky od vydání dotyčného obsahu.





Výjimkou mají být prosté odkazy nebo velmi krátké úryvky. Ty ovšem směrnice ani zákon konkrétně nedefinují. „Pojem ‚velmi krátkého úryvku‘, resp. ‚užití velmi krátkého úryvku‘, nutno posuzovat případ od případu a v duchu cíle sledovaného směrnicí,“ kostatuje důvodová zpráva k novele.





Čeští zákonodárci šli ještě za rámec směrnice. Schválili pozměňovací návrh poslance Jana Laciny (STAN), který má velkým internetovým platformám (Google, Facebook a další) zakázat to, aby obsah vydavatele, se kterým se nedohodnou na výši poplatků, ve své službě nezobrazovali nebo jeho zobrazování omezili, pokud k tomu nebudou mít „spravedlivý důvod“.

Lacina se odvolává na to, že je potřeba zabránit vývoji, který nastal po implementaci směrnice ve Francii: „Bezprostředním důsledkem přijetí nové francouzské legislativy bylo, že dominantní poskytovatel služby informační společnosti (internetového vyhledávače) redukoval zobrazovaný obsah na odkazy a ‚velmi krátké úryvky‘, k jejichž užití není třeba licence. Příslušná právní úprava měla tedy zprvu účinek zcela opačný, než jaký byl evropským zákonodárcem zamýšlen, neboť vydavatelé tiskových publikací nejenže neobdrželi žádnou odměnu, ale navíc poklesla jejich ‚viditelnost‘ v online prostředí,“ argumentuje.

Podle jeho návrhu se budou provozovatelé dominantních služeb muset "… zdržet jednání, kterým by obcházel právo vydavatele k jeho tiskové publikaci, a to zejména tím, že by:

a) odmítl jednat v dobré víře o udělení oprávnění k výkonu práva užít tiskovou publikaci, včetně úhrady přiměřené odměny za toto užití,

b) svévolně omezil či upravil službu informační společnosti diskriminačním způsobem tak, že by vyloučil nutnost získání oprávnění k výkonu práva užít tiskovou publikaci od konkrétního vydavatele, aniž by měl pro takové omezení či úpravu spravedlivý důvod; Toto ustanovení se použije pouze, jde-li o poskytovatele služby informační společnosti s dominantním postavením na trhu se službou, kterou omezil či upravil dle předchozí věty,

c) zneužil svého dominantního tržního postavení k tomu, aby získal oprávnění k výkonu práva užít tiskovou publikaci za podmínek pro vydavatele nepřiměřeně nevýhodných.

Pokud se vydavatel s provozovatele služby nebude schopný dohodnout, má mít poodle novely možnost obrátit se na ministerstvo kultury, které poté výši poplatků určí.

AKTUALIZACE 15:15 - Google k přijetí novely sněmovnou vydal následující prohlášení: „Směrnice o autorských právech v této podobě ztíží lidem v Česku přístup k důvěryhodným zprávám a může také vést k nižší návštěvnosti webů vydavatelů. Krátké úryvky textu, které teď zobrazujeme ve výsledcích Vyhledávání a Zprávách Google, pomáhají lidem najít relevantní články a také pomáhají zvyšovat návštěvnost zpravodajských webů. Navrhované úpravy by nás bohužel mohly donutit k přehodnocení zobrazování těchto krátkých úryvků v našich službách v Česku,“ řekla manažerka komunikace Googlu pro Česko a Slovensko Alžběta Houzarová.

Než novela vstoupí definitivně v platnost, musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky.