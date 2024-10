Google pokračuje v tradici, v Česku opět nezaplatil skoro žádnou daň z příjmu

Autor: Jan Sedlák

Česká pobočka amerického internetového kolosu Google pokračuje v letité tradici placení minimální daně z příjmu. České “eseróčko” loni státu odvedlo 22 milionů, meziročně o necelých 10 milionů korun více. Tržby činily 755 milionů oproti předchozím 581 milionům, čistý zisk dělal 54 milionů.





Reálné tržby nicméně jdou do miliard, proudí ovšem přes centrálu v Irsku. Česká pobočka Googlu generuje výnosy z poskytování výzkumu a vývoje americké centrále (hlavně lokalizace produktů do češtiny a rozvoj spolupráce s lokálními vývojáři) a dále z marketingových a podpůrných služeb pobočce v Irsku, spadá tam i Google Cloud.

Pro český Google loni pracovalo 85 lidí, rok předtím to bylo 69. Jejich mzdové náklady dosáhly na 377 milionů korun. Náklady na sociální a zdravotní pojištění přesáhly 200 milionů.

Google už v minulosti uvedl, že by přivítal změnu mezinárodních daňových zvyklostí. Firma platí asi 80 procent daně z příjmu právnických osob v domovských USA. Mezinárodní daňové smlouvy podle Googlu historicky přisuzují menší část zisků zemím, kde se výrobky a služby spotřebovávají, a většinu daňových příjmů nechávají domovským státům.

„Dlouhodobě podporujeme snahy o aktualizaci mezinárodních daňových pravidel s cílem dosáhnout systému, v němž se více práv na zdanění přesouvá do zemí, kde se výrobky a služby spotřebovávají. Vývoz z USA včetně řady technologií by tak mohl být zatížen vyšší daní z příjmu v zahraničí, zatímco zahraniční společnosti vyvážející do USA by platily více do americké státní pokladny,“ uvedl Karan Bhatia, viceprezident Googlu pro regulaci a vládní záležitosti.

Google před několika měsíci začal v Česku konečně oficiálně prodávat svůj hardware. Na Lupě jsme rozebrali chytré telefony Pixel 9, hodinky Pixel Watch 3 a sluchátka Pixel Buds Pro 2.

Novým šéfem českého Googlu se nedávno stal František Štrupl, po 18 letech nahradil Taťánu le Moigne.