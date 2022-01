Google se podruhé odvolal proti miliardové pokutě za zvýhodňování srovnávače zboží

Pokuta 2,4 miliardy eur za zvýhodňování vlastní služby Nákupy Google proti konkurenci není ani po pěti letech definitivně dořešena. Sankci Googlu udělila v roce 2017 Evropská komise. Google se proti ní odvolal k Soudnímu dvoru Evropské unie (SDEU) a loni v listopadu případ prohrál. Teď ale podal další odvolání, oznámila agentura Reuters.

„Po důkladném zvážení jsme se rozhodli proti rozhodnutí soudu odvolat, protože si myslíme, že některé oblasti vyžadují od SDEU právní vysvětlení,“ komentovala firma své rozhodnutí v krátkém prohlášení.

Ve sporu jde o to, že Google podle Evropské komise ve výsledcích vyhledávání zvýhodňoval vlastní službu pro srovnávání cen v e-shopech Nákupy Google (Google Shopping) před konkurenčními službami. Nad přirozenými výsledky vyhledávání totiž zobrazoval v box, ve kterém byly zvýrazněné nabídky právě jen z jeho srovnávače.

Po pokutě z roku 2017 Google do boxu pustil i konkurenci a zároveň se proti sankci odvolal k SDEU. Soud pak v listopadu 2021 odvolání odmítl. Ve svém verdiktu dodal, že situaci nenapravilo ani to, že Google do boxu konkurenci pustil.

Na základě evropské pokuty Google v roce 2020 zažalovala i česká služba Heureka, která po americkém gigantovi požaduje stovky milionů korun ušlého zisku.