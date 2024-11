Google v Česku rozdělí desítky milionů na výuku kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence

Autor: Google

Americká společnost Google skrze svoji odnož Google.org v Česku rozdělí 32 milionů korun na výuku kybernetické bezpečnosti a zvyšování kvalifikace v umělé inteligenci. Peníze dostanou Masarykova univerzita a organizace Prg.ai a Czechitas.





Masarykova univerzita obdrží 23,7 milionu, díky čemuž otevře pro studenty ze znevýhodněných skupin kurzy kybernetické bezpečnosti. Praxi pak mohou absolvovat v neziskovkách. Google.org letos rozjel grantovou výzvu na podporu výuky kyberbezpečnosti v rámci evropských univerzit, protože na starém kontinentu chybí asi milion odborníků.

Prg.ai a Czechitas dostanou 8,3 milionu skrze Center for Public Impact. Organizace mají dohromady proškolit skoro 200 zaměstnanců státního sektoru a další populace v základních dovednost potřebných pro práci s AI. To je součást fondu AI Opportunity obsahujícího 15 milionů eur.

“Podle studie konzultační společnosti Implement, kterou jsme si nechali vytvořit, by mohlo široké zavedení umělé inteligence do deseti let přinést Česku zvýšení HDP o 353 až 400 miliard korun. O to se zaslouží zejména zvýšení produktivity práce, kterou přinese spolupráce lidí s AI nástroji. Abychom ale tuto příležitost nepromarnili, je potřeba investovat do posilování kyberbezpečnosti naší země a neustále pracovat na zvyšování digitálních dovedností lidí s důrazem na AI,” shrnul František Štrupl, nový ředitel české pobočky Googlu.

Google uvedl, že od roku 2018 rozdělil českému občanskému a neziskovému sektoru zhruba 120 milionů korun. Loni podpořil pět neziskovek.