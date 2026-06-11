Google zvládne živé překlady mluveného slova, včetně češtiny

Google udělal další krok k budoucnosti živých překladů z různých jazyků, a to během samotného mluveného projevu. Základem bude nový zvukový AI model Gemini 3.5 Live Translate vytvořený sekcí DeepMind. Podporuje 70 jazyků včetně češtiny a slovenštiny.
“Tento nástroj překládá mluvené slovo v reálném čase, což umožní uživatelům hovořit plynule v jejich rodném jazyce, zatímco ostatní účastníci slyší okamžitý překlad,” uvedl Google. Nebude tedy nutné čekat na to, až mluvčí dohovoří. Otázkou bude, jak systém zvládne skládat vědy bez kompletního kontextu.
“Technologie nejen překládá slova, ale plně zachovává původní hlas, tón, energii i emoce mluvčího. Model zvládá více než 70 jazyků a přes 2000 jazykových párů během jediné schůzky,” doplnila firma. Podrobnější popis technologie je zde.
Google nový audio model integruje postupně. Objeví se v rámci Gemini Live API, Google AI Studio, komunikátoru Google Meet a aplikacích Google Translate na Androidu a iOS.
Podobných pokusů ve stylu překladače ze Star Treku se objevuje více. Například T-Mobile (Deutsche Telekom) zkouší živé překlady integrované do mobilní sítě, takže jednou možná budou dostupné během běžných hovorů. Dělají na tom i čeští odborníci.
Takto vypadají čipy a servery, na kterých Google své AI modely trénuje a provozuje: